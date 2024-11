Formel 1: Fahrer deutet es selbst an – Rückkehr-Hammer steht bevor

Valtteri Bottas muss sich nach einem neuen Job umschauen. Der Finne hat seinen Platz in der Formel 1 bei Sauber verloren, muss sein Cockpit zum Ende des Jahres räumen. Stattdessen setzt der Rennstall ab der kommenden Saison auf Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto.

Wie es für Bottas weitergeht, steht noch nicht endgültig fest. Komplett von der Formel 1 verabschieden will er sich aber offenbar noch nicht. Eine Rückkehr zu Mercedes ist aktuell das realistischste Szenario. Bei Red Bull spielt er offenbar keine Rolle.

Formel 1: Bottas vor Mercedes-Rückkehr

Schon vor seinem Aus bei Sauber deutete Bottas an, dass eine Rückkehr zu Mercedes ein Thema sei. Nun bestätigte er die Gespräche zwischen ihm und dem Team. Er könnte bei den Silberpfeilen die Rolle des Ersatzmanns hinter Andrea Kimi Antonelli und George Russell einnehmen.

„Natürlich möchte ich alle Optionen abwägen, aber wenn ich es mir so anschaue, gibt es viele positive Dinge, wieder in der Mercedes-Familie zu sein. Es ist ein großartiges Team, eine großartige Marke und kann viele Möglichkeiten für die Zukunft schaffen, also ist es eine wirklich solide Option für mich, und ich bin dankbar, dass sie bereit sind, mich in dieser Rolle zu übernehmen“, wird er von „gpblog.com“ zitiert.

Red Bull wohl keine Option

Eine Möglichkeit für ein festes Cockpit gäbe es eigentlich noch. Ob Sergio Perez seinen Platz bei Red Bull behält, ist noch offen. Bottas könnte eine Option sein, doch daran glaubt der Finne selbst nicht. Er habe das Gefühl, „dass es bei Red Bull einige Leute gibt, die mich aus irgendeinem Grund nicht wirklich mögen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Option ist, aber das ist mein Gefühl.“

Bottas fuhr von 2017 bis 2021 bei Mercedes, gewann in dieser Zeit zehn Rennen und wurde zwei Mal Vizeweltmeister. 2022 wechselte er schließlich zu Sauber, wo er nach drei Jahren nun seinen Platz wieder räumen muss.