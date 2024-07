Formel 1: Nach dem Belgien-GP ist es allen klar

George Russell (Mercedes) gewinnt den Großen Preis von Belgien in der Formel 1 vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und McLaren-Pilot Oscar Piastri. Max Verstappen landete nur auf Rang fünf.

Spätestens jetzt dürfte es allen klar sein: Die Dominanz von Red Bull ist Geschichte, die Formel 1 wieder spannend. Wir dürfen uns in der zweiten Saisonhälfte auf einen spannenden Titelkampf freuen. Der Thron von Max Verstappen wackelt.

Formel 1: Red-Bull-Dominanz ist Geschichte

Vor genau einem Jahr startete Max Verstappen in Belgien von Platz sechs, pflügte schnell durchs Feld und holte sich den Sieg. Es war sein 10. Sieg in der Saison 2023. Mit 314 Punkten führte er die WM-Wertung an. Sein Vorsprung auf den Zweiten, Teamkollege Sergio Perez, betrug 125 Punkte, auf den ersten Nicht-Red-Bull-Fahrer sogar 165.

+++ Formel 1: Red Bull testet Piloten – wird HIER der Perez-Nachfolger bestimmt? +++

2024 ist die Situation komplett anders. Verstappen startete in Belgien von Platz elf, mit dem Sieg hatte er nichts zu tun. Am Ende sprang Platz fünf heraus. Der Niederländer betrieb nur Schadensbegrenzung, konnte aber immerhin seinen ärgsten Konkurrenten Lando Norris hinter sich halten.

WM-Kampf ist offen

Mit 275 Punkten liegt Verstappen vor der Sommerpause noch immer an der Spitze der Fahrerwertung. Auf Platz zwei steht Lando Norris (197 Punkte), auf drei Charles Leclerc (174 Punkte). Verstappens Vorsprung ist zwar noch groß, aber der Thron des Red-Bull-Piloten wackelt.

Das könnte dich auch interessieren:

Sieben verschiedene Rennsieger gab es in diesem Jahr schon. Mercedes ist nach dem Doppelsieg in Belgien wieder voll im Rennen und auch McLaren macht mächtig Druck. Die papayaorangenen Flitzer gelten aktuell als die besten Autos. Die zweite Saisonhälfte in der Formel 1 verspricht damit endlich wieder Hochspannung. Weiter geht es Ende August mit dem Großen Preis der Niederlande.