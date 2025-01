Formel 1: Audi muss Problem dringend in den Griff kriegen! Sonst droht Hülkenberg ein Desaster

Die Hoffnung ist riesig, dass mit Audi der Erfolg zurückkehrt. Sauber geht in sein letztes Jahr in der Formel 1, ehe der deutsche Autobauer den Rennstall als Werksteam übernimmt. Die Erfolge in der Vergangenheit waren – vorsichtig formuliert – überschaubar.

Mit lediglich vier Punkten war Sauber im vergangenen Jahr das abgeschlagene Schlusslicht der Formel 1! Ex-Fahrer Valtteri Bottas packt jetzt über das größte Problem des Teams in dieser Zeit aus. Für Nico Hülkenberg, der ab dieser Saison dort fährt, bleibt die Hoffnung, dass die entsprechenden Belange verbessert werden.

Formel 1: Bottas packt über Sauber aus

Seit über zwei Jahren laufen die Vorbereitungen auf die Audi-Übernahme parallel neben dem Tagesgeschäft von Sauber. Bottas hat diese Zeit so nah wie kaum jemand anderes erlebt. Wenn jemand weiß, was gut und was schlecht läuft, dann der Finne. Und um klare Worte ist dieser bekanntermaßen nicht verlegen.

So gibt er jetzt spannende Eindrücke in die Ausrichtung Audis. Die VW-Tochter habe sich erstmal vor allem mit dem eigenen Motor beschäftigt. Diesen produziert man ab 2026 in der Motorsportfabrik in Neuburg, die zu diesem Zweck deutlich ausgebaut wurde.

„Sie haben sich lange Zeit auf den Antrieb konzentriert und viel investiert, also werden sie gute Arbeit leisten“, berichtete Bottas laut „formel1.de“ jetzt. Ein anderer Teil des Autos bereite ihm dagegen allerdings starke Kopfschmerzen.

Saubers größte Schwäche?

„Meine größte Sorge ist das Chassis“, formuliert Bottas. Das Fahrgestell des neuen Dienstwagens von Nico Hülkenberg wird auch nach der Übernahme durch Audi weiterhin in Hinwil produziert. Für viel Verbesserung sorgte man dort im Werk bisher offenbar nicht. Die Chassis-Seite müsse „definitiv verbessert werden“, meint Bottas.

Gut möglich, dass sich Audi diesen Teil noch vornimmt. Immerhin sind diese zentralen Bauteile des Autos genauso für Erfolg und Misserfolg verantwortlich wie ein guter Motor.

Formel 1: Personal-Rochaden hoffentlich vorbei

Was Bottas darüber hinaus positiv stimmt? Dass das Personalkarussell zur Ruhe gekommen ist. „Viele Leute haben gewechselt. Außerdem wurden Leute entlassen oder kamen in verschiedenen Funktionen hinzu“, blickt Bottas zurück. So wurde beispielsweise CEO Andreas Seidl durch Mattia Binotto ersetzt. So habe es gedauert, bis Stabilität eingekehrt sei, meint der Ex-Pilot.