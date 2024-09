Formel 1: Irre Audi-Wende! Star-Pilot haut wütend auf den Tisch

Die gesamte Formel 1 schaut nur noch auf diese eine Entscheidung! Nur noch ein Cockpit ist für die Saison 2025 frei und der ist ausgerechnet bei Sauber/Audi. Wer wird der neue Fahrer neben Nico Hülkenberg? Zuletzt sorgte ein Gerücht für mächtig Aufregung.

Demnach soll Valtteri Bottas den Platz bekommen haben (hier mehr dazu). Doch der Finne betont jetzt, dass noch nichts unterschrieben sei.

Formel 1: Irre Audi-Wende!

Eigentlich war schon alles so gut wie sicher, dachten jedenfalls viele in der Formel 1. Neben Nico Hülkenberg wird ab 2025 Valtteri Bottas bei Sauber/Audi in der Königsklasse fahren. Wie der Schweizer „Blick“ berichtete, sollen sich die Verantwortlichen des Rennstalls für den Finnen entschieden haben.

Bottas habe auch bereits seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, heißt es weiter. Doch der Star-Pilot dementierte dies eindeutig und sprach von „Fake News“. Es sei noch nichts unterschrieben worden.

Was passiert denn stattdessen mit Bottas? Sky-Experte Ted Kravitz hat da so seine Vermutung. „Bei Bottas sieht es mehr danach aus, als würde er vielleicht mit Logan Sargeant in die IndyCar-Serie wechseln, anstatt ein Sauber/Audi-Fahrer zu sein“, so der britische Star-Reporter.

Wer bekommt den letzten Sitz?

Kravitz erklärte gleichzeitig auch, dass er eine Verlängerung von Bottas zwar nicht ausschließe, aber die zwei Youngsters Gabriel Bortoleto und Franco Colapinto ebenfalls sehr gute Chancen haben. Vor allem Colapinto überzeugt bei Williams aktuell, nachdem er für Sargeant übernommen hatte. Im kommenden Jahr wird beim Formel-1-Team allerdings Carlos Sainz fahren, während Colapinto wieder ohne Cockpit wäre.

Ein Name fällt indes gar nicht mehr, wenn es um Audi geht: Mick Schumacher. Der Deutsche spielt wohl in den Plänen des Teams gar keine Rolle mehr und muss den nächsten bitteren Rückschlag einstecken.

Mit einer Entscheidung ist wohl erst vor dem nächsten Grand Prix in Austin zu rechnen. Dann gibt es in der Formel 1 endlich Gewissheit und das Fahrerfeld für 2025 würde endgültig feststehen.