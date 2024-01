Formel 1: Star-Pilot mit Zukunftsansage – Mick Schumacher hört ganz genau hin

Bis Audi in die Formel 1 einsteigt, sind es noch zwei Jahre hin. Schon jetzt beginnt aber der Kampf um die begehrten zwei Cockpits. Von Valtteri Bottas gibt es jetzt eine deutliche Zukunftsansage: Der Finne will 2026 für Audi fahren.

Mick Schumacher wird bei dieser Aussage ganz genau hinhören, schließlich gilt auch er als aussichtsreicher Kandidat für ein Cockpit bei Audi. Der 24-Jährige will unbedingt zurück in die Formel 1 – und Audi scheint eine gute Möglichkeit zu sein, diesen Traum zu verwirklichen.

Formel 1: Bottas will für Audi fahren!

Bis 2025 läuft der Vertrag von Valtteri Bottas bei Sauber. Ab 2026 übernimmt Audi den Rennstall. Der Finne wäre dann gerne immer noch Teil des Teams und kündigt jetzt sogar schon Gespräche über seine Zukunft an.

„Soweit ich weiß, werden sie Anfang des Jahres Entscheidungen für die kommenden Jahre treffen. Ich werde diese Gespräche im ersten Quartal [dieses] Jahres führen“, sagt er im Gespräch mit „motorsport.com“ und betont: „Ein Teil von Audi zu sein, wäre meine oberste Priorität und Präferenz.“

„Ich bin immer noch hungrig darauf, irgendwann wieder auf dem Podium zu stehen. Das Audi-Projekt könnte die nächste Gelegenheit sein“, so Bottas. Er behält sich aber vor, auch Gespräche mit anderen Teams zu führen. Der Ex-Mercedes-Pilot will über 2025 hinaus in der Formel 1 bleiben.

Mick Schumacher schielt auf Audi-Cockpit

Noch hat die VW-Tochter aber keine Entscheidung getroffen. Als aussichtsreicher Kandidat wird allerdings auch immer wieder Mick Schumacher genannt. Kein Wunder, schließlich würde es Sinn machen als deutscher Hersteller auch mit einem deutschen Fahrer an den Start zu gehen – allein aus Marketinggründen.