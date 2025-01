Formel 1: Kritik aus dem Fahrerlager! Aston Martin gerät unter Beschuss

Die neue Saison in der Formel 1 hat noch gar nicht angefangen und da gibt es schon die ersten kritischen Stimmen. Rennstall Aston Martin steht unter Beschuss.

Ist der ehemalige F2-Champion Felipe Drugovich für mehr bestimmt? Diese Ansicht teilte jetzt Liam Lawson. Er ist überzeugt: Der Brasilianer, der in den vergangenen Jahren eher an der Seitenlinie stand und als Test- und Ersatzfahrer für Aston Martin tätig war, hat das Zeug zum Formel-1-Pilot!

Formel 1: „Wenn im Moment jemand einen Platz verdient, dann Drugovich“

Drugovich und Lawson nahmen in den Saisons 2021 und 2022 beide an der Formel 2 teil. Nach seinen Erfolgen wurde Drugovich Test- und Ersatzfahrer für das Formel 1-Team von Aston Martin. Im „Pitstop -Podcast“ betonte Lawson, dass er von Drugovichs Leistung während seiner freien Trainings beeindruckt war. Seiner Meinung nach solle der 24-Jährige für Aston Martin an den Start gehen.

„Wenn im Moment jemand einen Platz verdient, dann Drugovich“, ist Lawson überzeugt. „Er ist eingestiegen und hat es geschafft. Sein FP [2023] in Abu Dhabi war schneller als Stroll. Er war [zweit-]schnellster im FP1, und dieses Jahr [2024] war er meiner Meinung nach schneller als Fernando.“ Deswegen habe er einen Platz verdient.

Drugovich hat laut Lawson noch Zeit für eine Karriere in der Formel 1

Doch Drugovich soll sich dabei keinen Druck machen. Laut Lawson hat er noch Zeit, um in seiner Karriere in der Formel 1 aufzusteigen.

