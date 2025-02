Formel 1: Böse Gerüchte um Mercedes-Pilot – „Hat viel Schaden angerichtet“

Er soll ein neuer Stern am Racing-Himmel werden. Doch nicht alle sind überzeugt davon, dass Kimi Antonelli eine große Karriere bevorsteht. Schon vor seinen ersten Rennen in der Formel 1 muss er sich mit vielen Kritikern herumschlagen.

Dazu gehört offenbar auch Juan Pablo Montoya. Der einstige Star der Formel 1 streut nun böse Gerüchte über den Mercedes-Youngster und prognostiziert ihm eine ganz harte Debüt-Saison in der Königsklasse.

Formel 1: Böse Gerüchte über Antonelli

Bei seinem ersten großen F1-Auftritt krachte es direkt. Im vergangenen September drehte Kimi Antonelli im Freien Training zum Italien-GP erstmals offizielle Runden, setzte seinen Mercedes aber schon in der zweiten Runde in die Mauer. Die Session war damit für ihn beendet. Und viele Kritiker des Italieners sahen sich sofort bestätigt. So auch, als er sich bei einer Testfahrt im Januar im 2020er Silberpfeil in Spanien drehte.

Antontelli ist nicht unumstritten. Viele sehen den Schritt zu Mercedes und die Fußstapfen von Lewis Hamilton als viel zu groß für ihn. Und wenn es stimmt, was Juan Pablo Montoya so aufschnappt, waren die Abflüge in Monza und Jerez beileibe nicht sein einziger in den wenigen Monaten seiner noch blutjungen F1-Karriere. „Laut Gerüchten, die ich gehört habe, ist er in den Tests oft gecrasht“, sagt der Kolumbianer gegenüber „AS Colombia“.

Montoya: Antonelli will zu schnell zu viel

Er ist sich sicher: „Er hat viel Schaden angerichtet, weil er zu schnell fahren will. Und das könnte ihn zum Saisonstart durchdrehen lassen. Vorher hatte er es leicht. Aber jetzt tritt er gegen einen Fahrer an, der besser ist als alles, was er bisher erlebt hat.“

Im Zweikampf gegen Teamkollege George Russel sieht Montoya das „Wunderkind“ chancenlos. „Das Auto ist nur nach Russells Wünschen gebaut und Antonelli wird eine harte Zeit haben. Wenn er die Einstellung hat, hinter George zu bleiben, von ihm zu lernen und wenn er in 10 Rennen vor ihm landet, dann ist es ein gutes Jahr. Aber wenn er George dominieren will, verliert er vielleicht den Kopf und das Jahr wird kompliziert für ihn.“