Formel 1: Dicke Ansage! Bottas will Cockpits attackieren

Seit über 10 Jahren fährt Valtteri Bottas schon in der Formel 1. Der Finne war jahrelang ein Teil des großen Mercedes-Erfolgs. Insgesamt feierten Bottas und die Silberpfeile fünf Konstrukteurstitel. Nach drei Jahren bei Alfa Romeo/Sauber kehrt der 35-Jährige zur neuen Saison zu Mercedes zurück.

Seinen Stammplatz bei Sauber hat Bottas nach der Saison 2024 verloren. Bei Mercedes fungiert der Formel-1-Routinier nun als Ersatzfahrer. Um auf die Strecke zurückzukehren, muss er also auf Ausfälle von Kimi Antonelli oder George Russell hoffen. Und doch liefert der Finne eine dicke Ansage.

Formel 1: Bottas möchte es noch einmal wissen

Jahrelang zählte er zu den Top-Fahrern in der Königsklasse, bei Mercedes kämpfte er immer wieder um Siege und Podien mit. Bei Sauber sah das ganz anders aus. Dort musste er um jeden Punkt kämpfen und viele bittere Ergebnisse hinnehmen. Bei Mercedes soll er nun die beiden Stammpiloten unterstützen und seine Erfahrung in das Team einfließen lassen.

Doch trotz seiner 35 Jahre möchte Bottas in Zukunft noch eine große Rolle in der Formel 1 spielen. Laut eigenen Aussagen sei er nämlich weiterhin topfit. „Es waren die produktivsten sechs bis sieben Trainingswochen, die ich je hatte, ohne freie Tage“, verriet der Finne auf seinen Social-Media-Kanälen über seine letzten Wochen.

Immer wieder hat er Einblicke in seine Trainingseinheiten und in sportliche Aktivitäten gegeben – ob Triathlon, Fahrradtouren oder Home-Workouts. „Ich habe mit 35 Jahren meine bisher beste Fitness erreicht. Und ich mache weiter! Ich bin bereit für alles, was 2025 bereithält“, so der Finne. Das ist mal ein Statement.

Bottas denkt nicht an Karriereende

Der 35-Jährige, der keine einfachen Jahre hinter sich hat, ist noch topfit, fühlt sich weiterhin pudelwohl. Von einem möglichen Karriereende ist bei ihm noch keine Rede. Er tritt wohl in die Fußstapfen von Fernando Alonso, der auch mit 43 Jahren noch ein Stammcockpit in der Formel 1 innehat.

Fakt ist: Je länger er „nur“ als Reservefahrer tätig sein wird, desto geringer sind die Chancen, in Zukunft wieder einen festen Platz im Grid zu haben. Doch Bottas wird nicht so leicht aufgeben und sich weiterhin für eine Stammcockpit-Rückkehr fit halten.