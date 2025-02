Formel 1: Sauber verkündet Entscheidung! Hülkenberg schaut genau hin

Die neue Formel-1-Saison rückt immer näher! Am 16. März geht es mit dem ersten Rennen in Australien los. Neben Lewis Hamilton und Carlos Sainz werden viele Blicke auch auf Sauber und Nico Hülkenberg gerichtet sein.

Der Deutsche ist von Haas zu Sauber gewechselt, das ab 2026 vollständig von Audi übernommen wird. Vor dem Saisonstart der Formel 1 hat das Team nun eine wichtige Entscheidung verkündet.

Formel 1: Sauber verkündet Wechsel

Es ist ein wichtiger Schritt bei Sauber, der bis vor kurzem eigentlich noch als undenkbar galt. Wie der Formel-1-Rennstall verkündet, wird ein Teil des Teams von Großbritannien aus arbeiten. Auf der Insel soll ein neues Zentrum errichtet werden, das in diesem Sommer noch geöffnet werden soll. Neben Hinwil und der Audi-Motorenfabrik in Neuburg möchte man einen dritten Standort.

Für Audi und Sauber ist es wichtig, in Großbritannien präsent zu sein, da sich dort die meisten Ingenieure und Techniker der Formel 1 befinden. Das war auch in der Vergangenheit immer wieder ein Problem, die besten Leute zu einem Job zu überzeugen, da sie nicht in die Schweiz ziehen wollten. Als mögliche Standorte im „Motorsport Valley“ werden unter anderem Bicester, Silverstone und Milton Keynes geprüft.

„Ermöglicht es uns, in der Nähe eines der dynamischsten Motorsport-Ökosystem der Welt zu bleiben“

Seit einigen Monaten ist Mattia Binotto der COO und CTO des Formel-1-Teams, der es kaum erwarten kann, diesen Schritt zu vollziehen. „Wir freuen uns, unser technisches Zentrum in Großbritannien zu errichten, um unseren Hauptstandort in Hinwil zu ergänzen, der weiterhin unsere wichtigsten technischen Aktivitäten leiten und das größte Teamwachstum erleben wird“, sagt der Italiener.

Binotto fügt hinzu: „Die Expansion nach Großbritannien ermöglicht es uns, in der Nähe eines der dynamischsten Motorsport-Ökosysteme der Welt zu bleiben. Unsere Vision ist es, ein starkes, kollaboratives Netzwerk in Hinwil und Großbritannien aufzubauen, das Innovation und Leistung vorantreibt.“

Auf diese Entscheidung wird auch Nico Hülkenberg genau schauen. Der einzige deutsche Pilot der Formel 1 will nach seinem Wechsel zu Sauber eine erfolgreichere Zeit haben, als es die vergangenen Jahre bei Haas der Fall war. Mit Gabriel Bortoleto hat er zudem einen Rookie an seiner Seite.