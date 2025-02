Formel 1: Ex-Pilot mit bitterer Prognose – „Wird die Saison nicht beenden“

Die Formel 1 ist noch nicht in die neue Saison gestartet, da wird schon wieder wild über mögliche Fahrerwechsel spekuliert. Im Fokus steht Rookie Jack Doohan, der in diesem Jahr für Alpine startet.

Schon jetzt werden aber Prognosen aufgestellt, wie viele Rennen er im Cockpit sitzen wird. Ein ehemaliger Formel-1-Pilot ist sich sicher: Doohan wird nicht bis zum Ende der Saison im Cockpit bleiben.

Formel 1: Schnelles Aus für Doohan?

Für Doohan geht in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung. Der Australier hat den Sprung in die Formel 1 geschafft, wird Stammpilot bei Alpine. Schon jetzt wird aber über sein mögliches Aus spekuliert.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Robert Doornbos sagte gegenüber „Motorsport.com“, er sehe schlechte Vorzeichen für Doohan, „weil er eigentlich schon nicht mehr ganz entspannt in die Formel 1 kommt.“

Es gehe zwar sein „Kindheitstraum“ in Erfüllung. „Aber dazu gehören auch Verträge. Und wenn man eigentlich nur einen zeitlich begrenzten Vertrags bekommt, ist der Druck voll da“, so Doornbos: „Das ist jetzt die Geschichte, dass es nur sechs Rennen sind“.

Was den Druck noch einmal erhöht, ist die Verpflichtung von Franco Colapinto. Er sitze Doohan „schon im Nacken“. Der Ex-Williams-Pilot wittert seine Chance, will unbedingt einen festen Sitz in der Formel 1.

„Ich denke, er wird die Saison nicht beenden“

Doornbos‘ Prognose: „Ich glaube also, dass der Druck zu groß wird. Ich denke, er wird die Saison nicht beenden.“ Doohan steht von Anfang unter besonderer Beobachtung und muss seine Bosse schnell überzeugen. Alpine-Berater Flavio Briatore deutete bereits an, dass es zu einem Fahrerwechsel kommen könnte.