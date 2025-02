Deutsche Formel-1-Hoffnung spuckt große Töne – „Habe das Zeug dazu“

Nico Hülkenberg ist aktuell der einzige Deutsche in der Formel 1. In den Nachwuchsrennserien kämpft allerdings das ein oder andere Talent um den Aufstieg in die Königsklasse. Einer von ihnen ist Oliver Goethe.

Der 20-Jährige fährt in diesem Jahr seine erste Saison in der Formel 2. Dennoch meldete er jetzt schon große Ansprüche an. Goethe macht klar: Er will unbedingt in die Formel 1.

Formel-1-Hoffnung Goethe startet in der Formel 2

Auf Platz sieben beendete Goethe die Formel 3 in der vergangenen Saison, feierte unter anderem in Imola einen Sieg im Sprint. Schon vor dem abschließenden Rennen in Monza stieg er in die Formel 2 auf. Er ersetzte Franco Colapinto, der von Williams in die Formel 2 befördert wurde, bei MP Motorsport.

Bei seinem dritten Rennwochenende in Katar fuhr Goethe im Feature Race auf Platz vier und sammelte damit seine ersten Punkte in der Formel 2. Von MP Motorsport wurde danach für die Saison 2025 als Stammfahrer bestätigt.

„Ich fühle mich gut, ich bin aufgeregt“, sagte Goethe im Interview mit der Formel 2 vor dem Saisonstart. „Es ist ein großes Jahr für mich. Es ist mein erstes komplettes Jahr in der Formel 2, also bin ich bereit, alles zu geben, was ich habe.“

Weiter erklärt er: „Ich weiß, dass es ein wichtiges Jahr in meiner Karriere ist, deshalb bin ich sehr aufgeregt. Ich denke, ich habe das Potenzial, eine sehr gute Saison mit einem guten Team zu fahren, also werde ich einfach mein Bestes geben.“

„Ich habe das Zeug dazu, um die Meisterschaft zu kämpfen“

Konstanz sei der Schlüssel für die kommende Saison, meint Goethe, der auch gleich mal eine Kampfansage loslässt: „Ich habe das Zeug dazu, um die Meisterschaft zu kämpfen. Das Niveau ist sehr hoch, die Konkurrenz ist sehr groß, aber ich weiß, dass es möglich ist, also setze ich mir gerne hohe Ziele, und ich denke, wir haben definitiv eine Chance, um die Meisterschaft zu kämpfen.“

Sollte Goethe tatsächlich um die Meisterschaft mitfahren, dürfte er in der kommenden Saison auch ein Kandidat für die Formel 1 werden. Der F2-Champion von 2024, Gabriel Bortoleto, fährt 2025 für Sauber an der Seite von Nico Hülkenberg.