Formel 1: Unheimliche Serie! Wird Hamilton jetzt Weltmeister?

Der Start von Lewis Hamilton bei Ferrari ist von einem Unfall überschattet worden. Bei einem seiner ersten Testfahrten für die Scuderia setzte er den Boliden in den Reifenstapel. Ein schlechtes Omen – sollte man jedenfalls meinen. Die Vergangenheit wird die abergläubigen Formel-1-Fans aber zu einem anderen Urteil verleiten.

Wer einen Blick zurück wirft, der wird schnell Parallelen zu dem Start von Lewis Hamilton bei McLaren und Mercedes erkennen. Es könnte also sein, dass der nächste WM-Titel des Briten in der Formel 1 schon längst vorherbestimmt ist.

Formel 1: Hamiltons WM-Titel vorherbestimmt?

Auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona drehte Hamilton im Rahmen eines TPC-Test ein paar Runden im SF-23. An Tag zwei kam es dann zum bitteren Vorfall: Der Brite verlor die Kontrolle über sein Auto und rauschte in den Reifenstapel.

+++ Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Ferrari lässt die Katze aus dem Sack +++

Die Ferrari-Fans werden sicher schon die Hände über den Kopf geschlagen haben. Da kommt ein siebenmaliger Weltmeister und schrottet sein Auto nach nur einem Tag. Für die Ferrarista könnte es aber auch ein Zeichen gewesen sein, denn wer einen Blick in die Geschichte wirft, entdeckt eine unheimliche Serie.

Wiederholt sich die Geschichte?

2007 feierte Hamilton sein Debüt in der Formel 1. Noch vor seinem ersten Rennen absolvierte er mit McLaren einen Test in Valencia. Auf der Start/Ziel-Geraden verlor er die Kontrolle über sein Auto und crashte. In dieser Saison verpasste er noch denkbar knapp den Titel, 2008 feierte er mit McLaren seine erste Weltmeisterschaft.

Unheimliche Parallelen ereigneten sich 2013. Nach seinem Wechsel zu Mercedes crashte der Brite bei den ersten Testfahrten in Jerez. Was folgte: Eine unglaubliche Ära in der Formel 1 und insgesamt sechs Weltmeister-Titel mit den Silberpfeilen.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Unfall von Hamilton muss also nicht unbedingt negativ gesehen werden. Der ein oder andere Fan dürfte nun mehr denn je vom achten WM-Titel von Hamilton träumen – dieses Mal aber im Ferrari.