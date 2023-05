Formel 1: „Was hat er davon?“ – F1-Ikone glaubt nicht an spektakuläres Comeback

Gibt es in der Formel 1 bald schon den ersten Fahrerwechsel? So soll AlphaTauri mit seinem Piloten Nyck de Vries aktuell gar nicht zufrieden sein. Sollte der Niederländer in den kommenden Rennen nicht überzeugen, droht ein Fahrertausch.

Die wohl besten Chancen hat demnach Daniel Ricciardo, der bei Red Bull Ersatzfahrer ist und beim Schwesterteam des Top-Teams das Cockpit übernehmen könnte. Doch geht es nach einer Formel-1-Ikone, würde eine Rückkehr des Australiers nicht positiv enden.

Formel 1: Ikone schmettert Gerücht ab

Der ehemalige Formel-1-Pilot sieht keine guten Chancen für Daniel Ricciardo, wenn er wieder in einem Cockpit sitzen sollte. Denn seit einigen Tagen gibt es das Gerücht, dass der ehemalige McLaren-Star bei AlphaTauri übernehmen soll. Dort hat Nyck de Vries in den fünf Rennen bislang überhaupt nicht überzeugen können.

Auch interessant: Formel 1: Mick-Wechsel geplatzt! Experte schießt gegen Red Bull – „Persönliche Gründe“

Demnach hat der Niederländer sich eine Ansage von den Verantwortlichen anhören müssen. Entweder er zeigt jetzt gute Leistungen oder er wird ersetzt. Dafür hat Ricciardo wohl schon im Team-Werk in Faenza seinen Sitz anpassen lassen, heißt es in mehreren Medien. Der Ersatzfahrer von Red Bull könnte somit für den 28-jährigen de Vries einspringen.

Doch will es Ricciardo selbst auch? Der australische Pilot kündigte in der Vergangenheit schon öfters an, dass er eher zu einem der Top-Teams wechseln möchte. Mit AlphaTauri würde er nur im Mittelfeld fahren, erzählt Damon Hill im Sky Sports F1-Podcast.

„Was hat er davon?“

Nun, sie haben bei AlphaTauri einen Sitz anpassen lassen, und das hat für Aufregung gesorgt“, sagte Hill. „Und was hat Daniel Ricciardo realistischerweise gewonnen, wenn er in einem AlphaTauri gegen Nyck oder Yuki Tsunoda antritt? Er war dort, er hat das getan. Es gibt nichts weiter zu sagen, als dass er einspringt, wenn ein Ersatzfahrer benötigt wird“, wird die Formel-1-Ikone deutlich.

Tatsächlich ist AlphaTauri in dieser Saison fast schon chancenlos gegen die anderen Teams wie Aston Martin, Alpine und Haas. Lediglich Tsunoda konnte in den fünf Rennen zwei mickrige Punkte holen. „Er hat bereits gesagt, dass er nicht in einem mittelmäßigen Team sein möchte. Er möchte nur in einem Auto sein, das gewinnen kann. Was hat er also davon?“, sagt Hill über Ricciardo.

Mehr News für dich:

Vielmehr findet Hill, sollte Ricciardo eher einen Platz bei Red Bull anstreben. Aber auch da ist er aktuell ohne Chance. Denn sowohl Max Verstappen als auch Sergio Perez fahren zu gut. Erst zum Saisonende dürfte womöglich der Platz des Mexikaners frei werden, da es beim Brause-Rennstall intern kracht.