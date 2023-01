Formel 1: Nach schwerem Verlust – Rennstall geht ohne Teamchef in die Saison

Bei Alfa Romeo bleibt kein Stein auf dem anderen. Nach dem Verlust von Teamchef Frederic Vasseur wechselt der Rennstall der Formel 1 auch Name und Hauptsponsor. Er spricht gar von einer „neuen Identität“.

Ein Teil der neuen Identität: Alfa Romeo geht ohne Teamchef in die Saison. In der Formel 1 eigentlich unvorstellbar. Deshalb schauen alle Rennställe gespannt auf dieses Experiment.

Formel 1: Alfa Romeo ohne Teamchef

Vier Räder, zwei Fahrer, ein Teamchef – das sind eigentlich die Grundregeln in der Formel 1. Doch über die setzt sich Alfa Romeo jetzt einfach hinweg. In der Winterpause verlor es Erfolgs-Teamchef Frederic Vasseur an die Scuderia Ferrari. Nun wurde entschieden, dass es keinen Nachfolger geben wird.

Ohne Teamchef – wie soll das gehen? Der Schweizer Rennstall hat sich etwas einfallen lassen und verteilt die Aufgaben auf mehrere Schultern. Zwei davon gehören Andreas Seidl. Der hatte seinen Posten als Teamchef von McLaren überraschend geräumt, um bei Sauber, bald Audi, als CEO die Geschicke zu lenken.

Bravi vertritt Alfa Romeo am Rennwochenende

Nun verkündet das Sauber-F1-Team eine weitere Personalie an der Spitze von Alfa Romeo. Alessandro Alunni Bravi wird „offizieller Teamvertreter“. Den Posten als Geschäftsführer der Sauber-Gruppe behält der italienische Jurist weiter. Obendrein wird er nun die Aufgaben eines Teamchefs übernehmen, jedoch nur am Rennwochenende.

Teamchef wird er nicht, bestätigt der Rennstall der Formel 1. Das bedeutet: Mehr Macht für CEO Andreas Seidl. Der wird die Entwicklung des Autos leiten und die strategischen Entscheidungen abseits der Piste treffen.

Mehr aktuelle News:

„Ich möchte Andreas und unseren Aktionären für ihr Vertrauen danken und meine Zusage bekräftigen, mein Bestes zu geben, um ihren Erwartungen gerecht zu werden und das Team bestmöglich zu vertreten“, verkündet Bravi. Immerhin ein bisschen Konstanz bei Alfa Romeo: Fahrer bleiben Valtteri Bottas und Guanyu Zhou.