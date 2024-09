Formel 1: Jetzt ist es raus! Verstappen, Hamilton & Co. horchen auf

In der Formel 1 tobt endlich wieder ein WM-Kampf – und trotzdem wirft die nächste Saison bereits ihre Schatten voraus. Die Planungen für 2025 laufen schon auf Hochtouren. Nun hat der Motorsport-Weltverband bestätigt, was viele bereits geahnt hatten.

Obwohl die Formel 1 erstmals wieder in Australien beginnt, finden die Wintertests weiterhin in Bahrain statt. Das sorgt nicht nur für eine lange Reise zum ersten Grand Prix – sondern auch für eine lange Pause vorher. Den meisten Teams dürfte das gelegen kommen.

Formel 1: FIA macht Verkündung

Um auch im Rennkalender Rücksicht auf den Ramadan zu nehmen, hatte die FIA für 2024 die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien auf den Samstag vorverlegt. Eine dauerhafte Lösung sollte das aber nicht sein. Deshalb wird die Formel 1 ab 2025 zum Saisonauftakt wieder nach Australien reisen. So war es viele Jahre. Dann kam Corona, Australien wurde wegen des Knallhart-Lockdowns aus dem Kalender gestrichen und verlor sein Privileg als Eröffnungsrennen.

+++ Formel 1: WM-Hammer! Red-Bull-Boss zieht Schlussstrich +++

Nun also wieder Melbourne. Doch was wird aus den Wintertests? Auch die steigen seit Jahren kurz vor dem ersten Rennen in Bahrain. Da dort anschließend auch die Saison begann, machte das Sinn. Nun musste ein neuer Plan her.

Wintertests bleiben in Bahrain

Die Wintertests sind für die Teams von immenser Wichtigkeit. Bis wenige Wochen vor dem ersten Rennen dürfen sie zwar an den neuen Autos herumschrauben – fahren dürfen sie sie aber nicht. Die drei Test-Tage sind die einzige Chance, die Rennwagen im Betrieb auf Herz und Nieren zu prüfen.

Nun hat die FIA ihre Entscheidung verkündet und die Piloten um Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. hören ganz genau hin: Trotz des Saisonstarts in Australien (hier alle Rennen im Überblick) wird weiter auf dem Sakhir International Circuit in Bahrain getestet. Und damit dabei trotzdem der Ramadan berücksichtigt wird, steigen sie vom 26. bis 28. Februar – also genau bis zu jenem Tag, an dem Abends der Fastenmonat eingeläutet wird.

Da die Saison 2025 erst am 16. März beginnt, haben die Teams anschließend mehr als zwei Wochen Pause. Das kommt ihnen aber ganz recht. Erstens steht fortan eine 12.000-Kilometer-Reise vom Wintertest zum ersten Rennen an. Zweitens kann man etwas entspannter die Erkenntnisse der Testfahrten in die Auto-Entwicklung einfließen lassen.

Mehr News:

Nicht begeistert dürfte Max Verstappen sein. Sein Rennstall Red Bull hatte sich für Spanien als Austragungsort stark gemacht (>>> hier mehr).