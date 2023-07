FIFA 24: Zocker müssen sich umstellen – DAS ist jetzt komplett anders

Jetzt steht es offiziell fest: Am 29. September 2023 erscheint „FIFA 24“ – oder besser gesagt „EA Sports FC 24“. Die Zocker müssen sich in diesem Jahr nämlich umstellen, denn die FIFA-Reihe ist vorbei. Der Videospielklassiker hat einen neuen Namen.

Aber damit noch nicht genug: In „FIFA 24“ bzw. „EA Sports FC“ erwarten die Fans einige größere Änderungen.

FIFA 24 heißt jetzt EA Sports FC

Neues Logo, neuer Name – „EA Sports FC“ löst „FIFA“ ab. Der Videospiel-Riese Electronic Arts beendet die Zusammenarbeit mit dem Weltfußballverband, die Lizenz lief nach „FIFA 23“ aus. Deshalb bekommt der Videospielklassiker künftig einen neuen Namen, an den sich die Fans wohl noch gewöhnen müssen. Schließlich kannten sie das Game 30 Jahre lang unter dem Namen „FIFA“.

Wie EA auf einem Event in Amsterdam am Donnerstag (13. Juli) ankündigte, wird das neue „EA Sports FC 24“ am 29. September auf den Markt kommen. Wer sich aber eine Sonderedition gönnen möchte, der darf wohl wieder ein paar Tage früher als alle anderen an die Konsole.

DAS ändert sich bei EA Sports FC

Vom Spielprinzip dürfte sich bei „EA Sports FC“ nicht viel ändern. Die Spielmodi „Ultimate Team“, „Karrieremodus“, „Volta Football“ und „Pro Clubs“ bleiben erhalten, sollen aber wie jedes Jahr modifiziert werden. Im „Ultimate Team“-Modus gibt es künftig auch Frauenfußball und du kannst beispielweise deine Spieler mit Evolutionsaufgaben selbst verbessern. Und natürlich: Mit etlichen Verbesserungen von Grafik, Gameplay und Co. soll das Spiel realistischer werden.

Die größte Sorgen haben die Fans aber wohl, was die Lizenzen der Spieler und Vereine betrifft. Spieler, die unter geändertem Namen auflaufen, kennt man eigentlich nur von „Pro Evolution Soccer“ und anderen Fußball-Simulationen. Gibt’s es jetzt Arling Hauland, Kilian Mbabbe und Co. bei „EA Sports FC“? Nein, diese Sorge räumte EA schnell aus dem Weg und sicherte sich die Lizenzen für alle Top-Ligen in Europa und alle UEFA-Wettbewerbe.

Neu ist dafür der Mann auf dem Cover. Dieses ziert in diesem Jahr nicht mehr Kylian Mbappe, sondern ein anderer Weltstar. Hier erfährst du, wer es ist!