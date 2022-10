Dietrich Mateschitz: Traurige Nachricht! Red-Bull-Gründer im Alter von 78 Jahren gestorben

Der österreichische Unternehmer Dietrich Mateschitz ist am 22. Oktober im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen Red Bull am Samstag mit.

Schon in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Meldungen über den schlechten Gesundheitszustand von Dietrich Mateschitz. Der Red-Bull-Gründer und -Eigentürmer war ein großer Förderer des Sports und nutzte ihn für Energydrink als Marketing-Möglichkeit.

Dietrich Mateschitz: Red-Bull-Gründer tot

„Dietrich Mateschitz erlag heute im Alter von 78 Jahren einer langen, schweren Krankheit“, das schrieb das Red-Bull-Medium Speedweek am Samstagabend. Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko bestätigte die traurige Nachricht wenig später im Rahmen der Großen Preis der USA der Formel 1.

„Wir wussten, dass er in einem schwierigen gesundheitlichen Zustand war“, sagte Marko bei Sky: „Nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es trotzdem unfassbar, dass eine so große Persönlichkeit abtreten musste.“ Mateschitz sei „einmalig“ gewesen, „aber er war ein bescheidener Mensch“. Zuletzt hatte es bereits Berichte gegeben, nach denen Mateschitz an Krebs erkrankt war.

1984 gründete Mateschitz gemeinsam mit der thailändischen Unternehmerfamilie Yoovidhya die Red Bull GmbH. Mit seinen Werbe-Kampagnen veränderte er die Marketing-Welt. Er war ein Pionier des Sport-Sponsorings.

Mateschitzs Sport-Universum

Mateschitz investierte einen Großteil seines Vermögens in den Sport. Mit seiner Firma Red Bull, bei der er 49 Prozent der Anteile hielt, beteiligte er sich vor allem in der Formel 1, im Fußball und in Extremsportarten.

Das Red-Bull-Team ist in der Formel 1 seit Jahren etabliert, feierte vor zwei Wochen erst den nächsten Gewinn des Weltmeister-Titels. Im Fußball sind vor allem die Vereine Red Bull Salzburg und RB Leipzig bekannt. Red Bull Salzburg ist mehrmaliger österreichischer Meister und Pokalsieger, RB Leipzig gewann den DFB-Pokal.

Die traurige Nachricht erreichte die Formel 1 erst kurz vor dem Qualifying beim USA-GP. Die Teams trauern gemeinsam mit dem Red-Bull-Team, in den sozialen Medien teilten sie ihr Beileid mit.