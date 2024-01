Handball-EM: Deutschland – Kroatien im Live-Ticker: Hammer vor Anpfiff! Entscheidung schon gefallen?

Bei der Handball-EM 2024 geht es bei Deutschland – Kroatien um den Einzug ins Halbfinale. Das DHB-Team braucht höchstwahrscheinlich einen Sieg, um sich sicher für das Halbfinale zu qualifizieren. Vieles hängt aber auch davon ab, was Österreich und Ungarn machen.

Deutschland – Kroatien verspricht der nächste Handball-Krimi bei der Europameisterschaft in Deutschland zu werden. Die Lanxess-Arena in Köln freut sich auf ein spannendes Spiel – mit hoffentlich gutem Ausgang für das DHB-Team.

Deutschland – Kroatien im Live-Ticker

Schafft Deutschland gegen Kroatien den Sprung ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaft? Geht der Traum vom EM-Titel im eigenen Land weiter? Wir verfolgen für dich Deutschland – Kroatien live und versorgen dich hier mit allen wichtigen Informationen!

Deutschland – Kroatien -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.12 Uhr: Jetzt geht’s los bei Ungarn gegen Frankreich. Nochmal zur Erinnerung: Gewinnt Ungarn nicht gegen die favorisierten Franzosen, ist Deutschland schon vor dem Spiel gegen Kroatien für das Halbfinale qualifiziert. Jetzt dürften in der Lanxess-Arena alle deutschen Fans Frankreich die Daumen drücken.

17.21 Uhr: Wahnsinn! Österreich verliert das abschließende Spiel gegen Island mit 24:26 und hat damit gar keine Chance aufs Halbfinale. Für Deutschland bedeutet das: Ein Remis gegen Kroatien würde schon reichen, weil man direkte Duell gegen Ungarn gewonnen hat.

16.19 Uhr: Überraschende Nachrichten zur Pause aus Köln: Österreich liegt gegen Island mit 8:14 hinten!

+++ Blamage für Olaf Scholz bei Handball-EM! Millionen ZDF-Zuschauer bekommen es live mit +++

16.12 Uhr: Kroatiens Top-Star Domagoj Duvnjak hat keine Probleme damit, den „Partycrasher“ zu spielen „Wir sind Profisportler und werden alles tun, damit Kroatien gewinnt!“, kündigte er an. Für Deutschland wird es also kein Zuckerschlecken.

15.01 Uhr: Deutschland ist nach dem Sieg gegen Ungarn der Top-Favorit auf den Einzug ins Halbfinale. Zumal Gegner Kroatien als Tabellenletzter bereits ausgeschieden ist.

Tabelle Hauptrunden-Gruppe I vor dem letzten Spieltag

Frankreich 8 Punkte Deutschland 5 Punkte Ungarn 4 Punkte Österreich 4 Punkte Island 2 Punkte Kroatien 1 Punkt

14.17 Uhr: Die Konstellation vor dem letzten Hauptrunden-Gruppenspiel: Wenn Deutschland gewinnt, ist das Halbfinale perfekt. Dann ist es egal, wie Österreich zuvor gegen Island spielt und auch wie Ungarn sich gegen Frankreich schlägt.

Das könnte dich auch interessieren:

13.49 Uhr: Wie schon in den Partien zuvor wird Deutschland heute wieder in Köln spielen. Um 20.30 Uhr wird das Spiel gegen Kroatien in der Lanxess-Arena angepfiffen.

13.25 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur letzten Hauptrundenpartie Deutschland – Kroatien. Hier halten wir dich stets auf dem Laufenden.