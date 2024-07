Deutschlands Fahnenträger bei Olympia 2024 – wer macht das Rennen?

Am 26. Juli werden die Olympischen Spiele 2024 in Paris eröffnet. Vor dem Start von Olympia 2024 stellt sich bei den deutschen Athleten aber schon eine große Frage: Wer darf bei der Eröffnungsfeier die Fahne tragen?

Sechs Athleten, drei Frauen und drei Männer, sind vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nominiert worden. Bis zum 21. Juli können nun die Fans darüber abstimmen, wem die große Ehre zuteilwird. Am 25. Juli wird das Ergebnis bekannt gegeben.

Wer trägt Deutschlands Fahne bei Olympia 2024? Abstimmung läuft

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen ist schon immer ein großes Spektakel. Alle teilnehmenden Sportler zeigen sich den Zuschauern, laufen gemeinsam mit den anderen Athleten ihres Landes in das Olympia-Stadion ein.

2024 in Paris wird das allerdings etwas anders sein. Die Eröffnungsfeier findet nicht in einem Stadion statt, sondern mitten in der Stadt. Auf rund 160 Booten sollen die Nationen über die Seine gefahren werden und den Zuschauern von dort aus zuwinken.

Wer beim deutschen Boot ganz vorne steht und Deutschlands Fahne „trägt“, wird zurzeit ermittelt. Seit 2021 macht es ein Duo aus Mann und Frau, in Tokio waren es Wasserspringer Patrick Hausding und Beachvolleyballerin Laura Ludwig.

Diese Stars sind nominiert

Für Olympia 2024 sind Jessica Bredow-Werndl (Dressurreiten), Alexandra Popp (Fußball) und Anna-Maria Wagner (Judo) bei den Frauen und Christian Reitz (Schießen), Dennis Schröder (Basketball) und Alexander Zverev (Tennis) nominiert.

Nun hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, ihre Favoriten zu wählen. Gleichzeitig wählen aber auch die Athleten selbst. Am Ende werden die Ergebnisse addiert und die Entscheidung verkündet. Bekannt geben will der DOSB die deutschen Fahnenträger am 25. Juli auf einer Pressekonferenz.