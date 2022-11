DAZN, Sky und Co.: WM-Boykott? TV-Sender bieten Sportfans jetzt dieses Programm

Die WM 2022 in Katar beginnt am 20. November. Aufgrund der Umstände der Vergabe und der Menschenrechtssituation im Land ist die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft getrübt, manch einer entscheidet sich sogar für einen WM-Boykott.

Wer trotz WM-Boykott nicht ganz auf seinen geliebten Live-Sport verzichten möchten, findet bei DAZN, Sky, Eurosport und Sport1 Alternativen. Wir sagen dir, was du während der Weltmeisterschaft schauen kannst.

DAZN, Sky und Co.: DAS sind die Alternativen zur WM

Der klassische Bundesliga-Samstag oder Champions-League-Abende unter der Woche sind erst einmal für mehr als zwei Monate auf Eis gelegt. Die WM-Pause macht Fans von Vereinsfußball einen Strich durch die Rechnung. Und die Weltmeisterschaft ist für viele Anhänger in diesem Jahr keine Option.

Menschrechtsverletzungen, Korruption bei der WM-Vergabe und Aussagen, wie die des katarischen WM-Botschafters („Homosexualität ist eine Sünde“) haben zahlreichen Fans die Lust auf die WM vermiest. Sie wollen ein Zeichen setzen und boykottieren das Turnier.

Übertragen wird die WM bei ARD, ZDF und MagentaTV. Wer aber trotzdem nicht ganz auf Live-Sport verzichten will, wird bei anderen Sendern fündig. DAZN, Sky, Eurosport, Sport1 und auch ProSieben haben Live-Sport im Angebot.

Bei DAZN läuft das Programm neben der WM ganz normal weiter. Die NFL-Spiele am Donnerstag, am Sonntag und Montag, die NBA-Spiele in der Nacht, aber auch Wintersport – per Sublizenz von Eurosport – überträgt der Streamingdienst im Dezember. Allerdings sicherte sich DAZN kurz vor WM-Start noch Rechte für die Highlight-Clips – komplett um die WM kommt ihr dort also nicht herum.

Wintersport pur bei Eurosport

Bei Sky kommen die Fans von Golf auf ihre Kosten. Der Pay-TV-Sender überträgt in der WM-Zeit gleich mehrere Turniere. Zudem hat Sky die Handball-Bundesliga im Programm. Der Spielbetrieb läuft dort ganz normal weiter.

Skispringen, Ski alpin, Biathlon – bei Eurosport kommt der Wintersport-Fan im Dezember voll auf seine Kosten. Die Wettbewerbe starten in diesen Wochen und laufen fast täglich bei Eurosport. Zudem gibt es aber auch andere Highlights wie die Tourenwagen-WM, Snooker oder die Frauen-Bundesliga.

Mehr News:

Bei Sport1 läuft aktuell viel Darts. Gerade im Hinblick auf die anstehende Darts-WM, die am Final-Tag der Fußball-WM (18. Dezember) startet, ist es für die Fans eine gute Vorbereitung. Zudem laufen die Basketball-Bundesliga und Volleyball-Bundesliga. Bei ProSieben laufen am Sonntag weiterhin die NFL-Spiele.