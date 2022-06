DAZN lässt Bombe platzen! BVB-Fans schauen ganz genau hin

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Wenn das mal kein Hammer bei DAZN ist!

Aktuell laufen die NBA-Finals zwischen den Golden State Warriors und Boston Celtics, die auf DAZN übertragen werden. Jetzt schnappte sich der Streamingdienst einen ganz besonderen Experten. Die BVB-Fans hören da genau hin.

DAZN verkündet Paukenschlag!

Es sind momentan sehr spannende Final-Spiele zwischen den Warriors und Celtics in der NBA. Nach fünf Partien führt GSW mit 3:2 und könnte am Freitag (17. Juni) alles klar machen.

Mit Basketball-Star Dennis Schröder hatte sich DAZN bereits einen echten Experten für die Spiele gesichert, doch jetzt gab es noch einen weiteren Kracher: BVB-Star Mats Hummels kommentierte Spiel 5 am Dienstag (14. Juni) um 2.45 Uhr deutscher Zeit mit.

DAZN: NBA-Finals mit Mats Hummels

„Kopf-an-Kopf-Rennen in den Playoff-Finals! In Game 5 bekommen unsere DAZN-Experten Unterstützung von keinem geringeren als NBA-Fan Mats Hummels. Wir sind heiß“, hieß es in der Mitteilung des Streamingdienstes.

Kopf-an-Kopf-Rennen in den Playoff-Finals 🙌 in Game 5 bekommen unsere DAZN-Experten Unterstützung von keinem geringeren als NBA-Fan @matshummels 🤯



Wir sind heiß 🥵 #Time2Rise #NBAfinals pic.twitter.com/P0UbJBcAed — DAZN DE (@DAZN_DE) June 13, 2022

Hummels zeigte in der Vergangenheit auf seinen Social-Media-Accounts immer wieder, dass er ein großer Basketballfan er ist. Im Urlaub besuchte er auch schon einige NBA-Spiele. Zuletzt vor einigen Wochen bei der Partie der Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks.

Moderator des Spiels war Freddy Harder sein. Lukas Schönmüller kommentierte die Begegnung und hatte neben Mats Hummels auch noch Alexander Vogel als Experten an seiner Seite.