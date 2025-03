Britta Hofmann privat: Diese Details aus ihrem Leben verrät sie KEINEM

Moderatorin Britta Hofmann ist von den Fernsehbildschirmen der Sportwelt nicht mehr wegzudenken. Ob DFB-Pokal, Fußball-Bundesliga oder Olympia – Britta Hofmann hat sie alle gesehen und war hautnah dabei. Obwohl du wahrscheinlich nur vor dem Fernseher gesessen hast oder mitten im Public Viewing warst, dürftest du durch Britta Hofmann einen klaren Einblick in die Fakten hinter dem Sport bekommen haben. Dass sich die Sportmoderatorin Britta Hofmann bestens auskennt, hat so seine Gründe. Doch was macht Britta Hofmann privat?

Auch beim Supercup war Britta Hofmann 2023 als Moderatorin vor der Kamera zu sehen. Am bekanntesten ist Britta Hofmann aber als Sportmoderatorin für Sky geworden, wo sie diverse Sportshows kommentierte. Doch woher kommt die Begeisterung für die Sportwelt? Und was macht Britta Hofmann, wenn sie nicht auf dem Feld oder im Studio steht? Wir verraten dir, wie Britta Hofmann privat tickt.

Britta Hofmann bei Sky: SO ist sie zur Sportmoderatorin geworden

Britta Hofmann wurde am 25. Februar 1980 in Attendorn geboren, wo sie auch die ersten drei Jahre ihres Lebens verbrachte. Zum Studium zog es die angehende Sportmoderatorin nach Köln – hier startete der Karriereweg in die Sportwelt. Das Studium der Sportwissenschaft schloss Britta Hofmann auf Diplom im Jahr 2005 an der Deutschen Sporthochschule Köln ab. Besonders die extremen Disziplinen im Radsport sind der Moderatorin aus ihrem Studium im Hinterkopf geblieben: Um Rennrad, Mountainbike und Bahnradfahren kam Britta Hofmann nicht herum. Als Sportwissenschaftlerin weiß Britta Hofmann genau, wovon sie im TV spricht. Beruflich zog es sie dann aber doch in eine Richtung, die Britta Hofmann auch privat eine lange Zeit befolgte.

Von 2005 bis 2007 machte Britta Hofmann ihr Volontariat bei n-tv und arbeitete als Live-Reporterin bei der Fußball-WM. Danach blieb die Sportmoderatorin dem Sender vorerst treu. Bei n-tv übernahm Britta Hofmann als Sportmoderatorin die täglichen Nachrichten, später war die Moderatorin live bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking im Einsatz. Anschließend zeigte sie sich auch als Sportmoderatorin bei RTL vor der Kamera. Im Dezember 2011 wechselte Britta Hofmann zu Sky, wo sie für die Sport News ein festes Moderationspaar mit Martin Winkler bildete – ins Private ging die Partnerschaft wohl nicht.

Britta Hofmann privat: Wie steht sie zum Fußball?

Dass Britta Hofmann privat eine große Leidenschaft für den Fußball hat, ist klar. Schon ihr Vater war großer Schalke-Fan und als er Britta Hofmann das erste Mal mit ins Stadion nahm, war es um sie geschehen. In ihrer Kindheit war Britta Hofmann Schalke-Fan. Für welchen Verein das Herz der Sportmoderatorin heute schlägt, ist unbekannt. Doch Britta Hofmann verfolgte den Sport nicht nur als Moderatorin oder von der Tribüne aus. Bis sie 17 Jahre alt war, spielte Britta Hofmann privat selbst Fußball im Verein. Nach einem Umzug war das allerdings vorbei.

Auch bei ihrem Werdegang zu Sky spielte der Sport eine große Rolle. Das Vorbild der Sportreporterin: Ulla Holthoff, frühere Chefin vom DSF, die ihr die Sporthochschule in Köln empfahl und ihr als Reporterin unter die Arme griff. Ohne den Tipp von Holthoff wäre Britta Hofmann vielleicht also nie zur Sportwissenschaftlerin und Moderatorin geworden. Eine andere Verbindung von Britta Hofmann zum Fußball ist ihr Freund Sebastian Kneißl, der ehemalig auch auf dem Feld kickte. Ein klares Statement von Britta Hofmann gegenüber der „Bild“ 2018: Mit einem Freund, der nichts mit Fußball am Hut hat, könne sie nichts anfangen.

Britta Hofmann bracht einen Fußball-affinen Freund an ihrer Seite. Foto: Eventpress Hannes Magerstaedt via www.imago-images.de

Bleibt geheim!: Diese privaten Einblicke teilt Britta Hofmann NICHT

Auf Instagram teilt Britta Hofmann einige private Einblicke in ihr Leben, doch dabei bleiben einige Dinge geheim. Besonders prominent sind dabei die privaten Urlaube der Sky-Reporterin Britta Hofmann. Auf Hawaii schwimmt Britta Hofmann mit Schildkröten, auf Fuerteventura wandert die Sportmoderatorin durch die Wüste. Dabei zieren philosophische Sprüche die Bildunterschriften. Fotos von Freund Sebastian Kneißl sieht man auf dem Instagram-Account von Britta Hofmann nicht – 2013 ließen sie sich das letzte Mal offiziell zusammen ablichten.

Bis 2018 waren Britta Hofmann und Sebastian Kneißl zusammen, ob es inzwischen privat zur Hochzeit oder Trennung kam, ist nicht bekannt. Im Jahr 2015 verkündete die „Clap“, dass Britta Hofmann aus der Babypause zurückgekommen wäre. Einen offiziellen Kommentar gab es von der Reporterin jedoch nie.

Was du über das private Leben von Sportmoderatorin Britta Hofmann unbedingt wissen solltest, ist jetzt klar. Doch wie sieht es mit den anderen Moderatorinnen im Sport-TV aus? Wie Andrea Schlager privat tickt, verraten wir dir hier.