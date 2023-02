Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker: DSV-Star verzichtet auf Start – deutsches Überraschungs-Team hat Medaille im Visier

Die Biathlon-WM 2023 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Nur noch fünf Wettbewerbe stehen an. Fünf Wettbewerbe, bei dem die DSV-Stars die Möglichkeit haben, Medaillen für Deutschland zu holen.

Am Donnerstag (16. Februar) gibt es dann bei der Single-Mixed-Staffel die Möglichkeit dafür. Ein DSV-Star verzichtet freiwillig auf den Start. Dafür sollen zwei deutsche Biathleten, die bei dieser Biathlon-WM 2023 überrascht haben, um eine Medaille kämpfen.

Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker

Bei der Single-Mixed-Staffel treten eine Frau und ein Mann im Team an. Gibt es bei dieser Biathlon-WM 2023 die dritte Medaille für Deutschland? Alle Informationen bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

10.51 Uhr: Von der Wetterfront her könnte es trocken bleiben. Erst in den späteren Abendstunden soll es leicht regnen.

09.54 Uhr: Auch weitere Pärchen sind stark unterwegs. Die Schweden so wie die Franzosen sollte man ebenfalls auf dem Zettel haben. Das deutsche Duo Schneider/Nawrath braucht also einen guten Tag für Edelmetall.

07.21 Uhr: Wen gilt es heute zu schlagen, um eine Medaille – im Idealfall Gold – ergattern zu können? Natürlich gilt es wieder auf die Norweger zu achten, für die Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu Röiseland an den Start gehen. Bö will die perfekte WM. Zwei goldene Leistungen fehlen ihm dafür noch.

Donnerstag, 06.07 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Wir läuten den Schlussspurt bei der Biathlon-WM ein.

22.09 Uhr: Wie läuft es eigentlich in der Single-Mixed-Staffel ab? Zunächst läuft der erste Mannschaftsmitglied 1,5 Kilometer und geht ins Liegendschießen. Anschließend läuft es weitere 1,5 Kilometer und übergibt direkt nach dem Stehendschießen an den Teamkollegen, der die gleiche Distanz mit der gleicher Schussfolge absolviert. Danach wird gewechselt und der erste Mannschaftsmitglied macht das Gleiche wieder durch, wie zuvor. Der Teamkollege absolviert nach dem Stehendschießen eine Schlussrunde von 1,5 Kilometern.

21.45 Uhr: Nur im Einzel der Herren kam Nawrath bislang bei dieser WM zum Einsatz und überraschte mit einem souveränen neunten Platz. Auch Schneider zeigte starke Leistungen bei ihrer ersten Biathlon-WM überhaupt. Jetzt sollen sich beide DSV-Athleten mit einer Medaille belohnen.

21.22 Uhr: Erst seit 2019 wird die Single-Mixed-Disziplin ausgetragen, gehört aber nicht zum olympischen Programm. Die bislang einzige deutsche Medaille gewannen Franziska Preuß und Erik Lesser mit Silber bei der WM 2020 in Antholz. Titelverteidiger ist Frankreich.

20.37 Uhr: Bei der Single-Mixed-Staffel vertreten Sophia Schneider und Philipp Nawrath Deutschland im Single-Mixed. Denise Herrmann-Wick, die in Oberhof Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen hatte, verzichtet auf einen Start. Dafür ist sie am Abschluss-Wochenende wieder im Einsatz.

20.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Am Donnerstag steht das Single-Mixed-Staffel auf dem Programm.