Biathlon-WM 2024 im Live-Ticker: Erste Deutschland-Medaille? Hoffnungen ruhen auf DSV-Star

Die Biathlon-WM 2024 im tschechischen Nove Mesto nimmt jetzt so richtig an Fahrt auf. Nach dem Start mit der Mixed-Staffel am Mittwoch stehen jetzt die ersten Einzelentscheidungen an.

Am Freitag (9. Februar) stand zunächst der Sprint der Frauen auf dem Programm. Nun sind die Männer am Samstag (10. Februar) an der Reihe. Gelingt den Deutschen endlich die erste Medaille bei dieser Biathlon-WM 2024?

Biathlon-WM 2024 im Live-Ticker: Wer holt Gold?

Bei den Männern darf sich vor allem Benedikt Doll Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Der DSV-Star gewann in dieser Saison bereits zwei Sprint-Rennen. Mit unserem Live-Ticker bist du zu jeder Zeit bestens informiert.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.34 Uhr: Für Deutschland gehen Benedikt Doll, Philipp Nawrath, Johannes Kühn und Philipp Horn in die Loipe.

Samstag, 10. Februar, 14.00 Uhr: Nach dem Sprintrennen der Frauen sind heute die Männer bei der Biathlon-WM an der Reihe. Um 17.05 Uhr gehen die Biathleten im Sprint über 10 Kilometer auf Medaillenjagd.

NACH DEM RENNEN: Drei deutsche Frauen haben es für die Verfolgung am Sonntag geschafft. Preuß, Voigt und Schneider gehen auf den Plätzen 6, 18 und 28 an den Start.

ERGEBNIS: Es wird ein Dreifachsieg der Franzosen. Simon gewinnt Gold. Silber und Bronze gehen an ihre Landsfrauen Braisaz-Bouchet und Jeanmonnot. Beste Deutsche wird Preuß auf Platz sechs. Für die größte Überraschung sorgt die Lettin Baiba Bendika, die vor vier Monaten Mutter wurde und hier mit einem Schießfehler den Sprint auf den 5. Platz beendet.

Julia Simon (FRA) Justine Braisaz-Bouchet (FRA) Lou Jeanmonnot (FRA)

6. Preuß (GER)

18. Voigt (GER)

28. Schneider (GER)

35. Hettwich-Walz (GER)

18.22 Uhr: Die letzten Biathletinnen trudeln nach und nach ins Ziel ein. Julia Simon wird von der Spitze nicht mehr zu verdrängen sein.

18.17 Uhr: Wie sieht es aktuell bei den Deutschen aus? Preuß steht auf Platz sechs, Voigt auf 15, Schneider auf 24 und Hettich-Walz auf 29.

18.12 Uhr: Jetzt ist auch Sophia Schneider ins Ziel gekommen. Rund zwei Minuten beträgt ihr Rückstand.

18.06 Uhr: Ist das irre! Baiba Bendika aus Lettland wurde erst vor vier Monaten Mutter und sorgt hier für eine Überraschung. Kurz vor dem Ende schiebt sich noch an Preuß vorbei und ist jetzt auf dem fünften Platz.

18.01 Uhr: Mit Sophia Schneider ist die vierte und letzte Deutsche noch auf der Strecke und bald ebenfalls im Ziel.

17.52 Uhr: Preuß kommt mit einem Schießfehler als Vierte ins Ziel, wird wohl noch einige Plätze nach hinten verdrängt werden. Hettich-Walz ist ebenfalls fertig und ist mit zwei Minuten Rückstand angekommen.

17.45 Uhr: Die Französin Simon beendet als Erste ihr Rennen. Mal schauen, wer ihre Zeit von 20:07,5 Minuten überbieten kann. Das wird für die restlichen Biathletinnen extrem schwer.

17.40 Uhr: Es geht toll weiter! Auch Voigt und Preuß bleiben fehlerfrei und haben Medaillen im Blick.

17.35 Uhr: Stark! Hettich-Walz trifft alle fünf Scheiben und setzt sich in der Spitzengruppe fest.

17.30 Uhr: Vanessa Voigt ist nun die zweite deutsche Biathletin, die auf Medaillenjagd geht. Kurz danach ist Franziska Preuß gestartet.

17.24 Uhr: Jetzt startet die erste Deutsche: Janina Hettich-Walze geht als Neunte ins Sprintrennen.

17.20 Uhr: Los geht’s! Tuuli Tomingas aus Estland wird eröffnen, gefolgt von der Mitfavoritin Julia Simon.

17.02 Uhr: Lange dauert es nicht mehr. Um 17.20 Uhr fällt der Startschuss in Nove Mesto.

16.48 Uhr: Wo wird das Rennen übertragen? Alle Infos zur TV-Übertragung gibt es hier.

16.00 Uhr: Insgesamt gehen heute 93 Starterinnen in die Loipe. Wie immer gilt dieser auch als Qualifikation für die Verfolgung, die am Sonntag stattfindet.

15.12 Uhr: Die Startnummern der Deutschen lauten: 9 (Hettich-Walz), 17 (Voigt), 19 (Preuß) und 52 (Schneider).

14.02 Uhr: Am Mittwoch sorgten Regen und eine tiefe Loipe für jede Menge Extra-Anstrengung bei den Athleten. Wie sieht es heute aus? Derzeit sagt der Wetterdienst für heute trockene Bedingungen voraus.

12.26 Uhr: Klar favorisiert sind allerdings die Norwegerinnen und insbesondere die Französinnen. Frankreich gewann die Mixed-Staffel dank hervorragender Leistungen von Julia Simon und Justine Braisaz-Bouchet. Beide gelten auch heute wieder als Favoritinnen. Dahinter rechnet sich die norwegische Gesamt-Weltcup-Führende Ingrid Landmark Tandrevold natürlich auch Chancen aus.

11.07 Uhr: Neben Preuß gehen drei weitere deutsche Biathletinnen an den Start. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider erhoffen sich ebenfalls Chancen.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

10.33 Uhr: Alle Augen sind natürlich auf Franziska Preuß gerichtet. In Führung liegend versagten ihr im entscheidenden Moment die Nerven. Deutschland fiel bis auf Platz 5 zurück, der Traum vom Edelmetall war dahin.

Freitag, 9. Februar, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Wettbewerb bei der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto. Am heutigen Tag steht der Sprint der Frauen auf dem Programm. Kann das deutsche Team über die erste Medaille jubeln?