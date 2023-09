Basketball-WM: Deutschland – Lettland: Drama pur! DBB-Team trotz Schröder-Debakel im Halbfinale

Jetzt wird es ernst! Die Basketball-WM 2023 geht in die heiße Phase. Mittendrin ist auch das DBB-Team. Im Viertelfinale kommt es zur Partie Deutschland – Lettland (Mittwoch, 6. September, 10.45 Uhr).

Während Deutschland gegen Außenseiter Lettland das Halbfinale erreichen will, steht der Gegner bereits fest. Pünktlich dazu gibt es wieder gute Nachrichten um einen Hoffnungsträger des DBB-Teams.

Basketball-WM: Deutschland – Lettland im Live-Ticker

Alle Informationen rund um das Duell Deutschland – Lettland bei der Basketball-WM 2023 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Deutschland – Lettland 81:79 (13:16, 23:18,26:25, 19:20)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

NACH SPIELENDE: Große Erleichterung bei den Deutschen! Jetzt geht es im Halbfinale gegen die USA. Hoffentlich dann mit einem besseren Dennis Schröder als heute gegen Lettland. Aus 26 Würfen traf er nur vier und holte am Ende neun Punkte.

SPIELENDE! Drama hatte sich angebahnt und es wurde dramatisch. Die Deutschen konnten ihren letzten Angriff nicht vollenden und dann kamen die Letten noch einmal. Der letzte Wurf der Letten geht nicht rein und dann ist Schluss.

9. Lettland kommt tatsächlich hier zurück. Nur noch zwei Punkte. Das könnte ein mehr als nur dramatisches Ende werden.

8. Jetzt aber wichtige zwei Zähler von Schröder, der dann noch den Freiwurf versenkt. Weniger als drei Minuten noch auf der Uhr.

6. Nur noch fünf Punkte beträgt der Vorsprung! Lettland ist wieder da, während Dennis Schräder nur zwei von 19(!) Würfen getroffen hat.

4. Die letzten fünf Minuten laufen und Lettland verkürzt auf acht Zähler. Sofort gibt es von Deutschland die Auszeit.

2. Das ist jetzt die höchste Führung der Deutschen! Mit elf Punkten führt das DBB-Team. Der Knoten ist endlich geplatzt.

4. Viertel: Die letzten zehn Minuten und Deutschland trifft direkt zu Beginn. Guter Start immerhin.

ENDE 3. VIERTEL: Die Deutschen führen weiterhin, aber es bahnt sich eine dramatische Schlussphase an. Mit nur drei Punkten führt das DBB-Team aktuell. Lettland bleibt weiterhin im Spiel und macht Schröder und Co. das Leben schwer.

8. Lettland mit der Auszeit, weil das DBB-Team plötzlich besser ist und mit vier Punkten führt. Es bleibt aber weiterhin hier sehr spannend.

8. Wagner wird immer aggressiver und stärker. Aber die Letten antworten immer

6. Was den Deutschen Hoffnung macht: Franz Wagner ist wieder da! Acht Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists von ihm. Sehr wichtig, wenn Schröder schon nicht überzeugen kann.

4. Es gibt wieder einen Führungswechsel, aber dabei wird es nicht lange bleiben. Es ist weiter ein zähes Spiel der Deutschen. Schröder konnte mittlerweile seine ersten zwei Punkte erzielen.

2. Lettland startet genauso gut wie im 1. Viertel, Deutschland genauso schwach. Vier-Punkte-Vorsprung für den Außenseiter!

3. Viertel: Weiter geht’s. Kommt Schröder jetzt zurück? Die ersten Punkte holt aber Lettland direkt mit einem Dreier und zudem gibt es noch einen Freiwurf. Blöder Start.

ENDE 2. VIERTEL: Es ist ein knappes Spiel. Die Letten spielen mit viel Selbstvertrauen und machen es den Deutschen hier echt schwer. Dennis Schröder mit einer sehr schwachen Leistung bisher mit null Punkten. Dafür ist Andreas Obst in toller Verfassung. Das DBB-Team führt mit 36:34. Jetzt gibt es eine zehn Minütige Pause.

9. Irre Schlussphase hier im 2. Viertel! Es gab einige Führungswechsel und jetzt führt Deutschland 25 Sekunden vor dem Ende mit zwei Punkten.

7. Nicht Schröder, nicht die Wagner-Brüder: Es ist Obst, der hier überragt.

6. Auszeit Deutschland! Die letzten Minuten haben dem Bundestrainer nicht gefallen. Erschreckend dabei sind die Zahlen von Schröder. Sieben Mal hat er aus dem Feld geworfen, sieben Mal hat er nicht getroffen.

3. Starkes Spiel von Thiemann! Der beste Deutsche bisher hat auch die meisten Punkte. Schröder dagegen hat noch viel Luft nach oben.

1. Das sieht doch viel besser aus! Das DBB-Team macht vier schnelle Punkte und führt jetzt. Lettland reagiert und nimmt die Auszeit.

2. Viertel: Weiter geht’s.

ENDE 1. VIERTEL: Das war ein ordentlicher Endspurt der Deutschen! Nach einem katastrophalen Start kommen Dennis Schröder und Co. zurück und verkürzen den Abstand auf drei Punkte.

9. Nur acht Punkte in neun Minuten. Das ist viel zu schwach, was das DBB-Team gerade zeigt. Keine Struktur, Ballverluste und die Würfe gehen nicht rein. Hoffentlich ändert sich das zum 2. Viertel.

7. Wichtiger Dreier von Voigtmann! Kommen die Deutschen jetzt zurück?

6. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung von Lettland und jetzt gibt es die Auszeit von Gordon Herbert. Das DBB-Team ist völlig von der Rolle.

5. Schwacher Start des DBB-Teams bisher! Die Würfe fallen einfach nicht. Der Bundestrainer denkt aber noch nicht über eine Auszeit nach.

2. Obst holt die ersten Punkte mit einem tollen Dreier. Das DBB-Team tut sich dennoch schwer hier.

Tip-Off: Los geht’s! Die ersten Punkte gehören den Letten. Deutschland will antworten, scheitert aber mit Schröder.

VOR BEGINN: Die fünf Spieler im DBB-Team, die starten werden: Johannes Voigtmann, Daniel Theis, Andi Obst, Isaac Bonga und Dennis Schröder. Franz Wagner nimmt zunächst auf der Bank Platz, wird im Laufe des Spiels aber einige Minuten bekommen.

VOR BEGINN: In wenigen Minuten geht es los. Die beiden Mannschaften sind mittlerweile wieder in den Kabinen und bereiten sich auf die Partie vor.

VOR BEGINN: Das DBB-Team hat es gerade offiziell verkündet. Franz Wagner wird endlich wieder auf dem Parkett stehen.

VOR BEGINN: Wo wird die Partie übertragen? Alle Infos gibt es wie immer hier bei uns.

VOR BEGINN: Ein Halbfinal-Einzug wäre der größte Erfolg seit 2002. Es wäre erst das zweite Mal, dass sich das DBB-Team für die Top vier qualifiziert – und die Olympia-Teilnahme könnte das auch sichern. Bei der WM 2002 schaffte es Deutschland mit einem überragenden Dirk Nowitzki bis ins Halbfinale, verlor dann aber gegen Argentinien. Am Ende sprang sogar Platz drei raus, was die mit Abstand beste Leistung bei einem WM-Turnier bedeutete.

VOR BEGINN: Gute Nachrichten für das DBB-Team! Hoffnungsträger Franz Wagner könnte als Bankspieler zurückkehren. „Wir haben das noch nicht entschieden. Wir werden eine Entscheidung treffen. Wenn Franz richtig trainieren kann, werden wir das entscheiden. Wir hatten eine sehr gute Rotation in Abu Dhabi und im WM-Auftaktspiel gegen Japan“, sagte Herbert am Dienstag. Es wird sich kurzfristig zeigen, ob er spielen kann oder nicht. Doch das macht den Deutschen schon mal Hoffnung. Wagner verletzte sich beim 81:63-Sieg über Japan im Auftaktspiel am Knöchel und fiel seither aus.

VOR BEGINN: Der nächste Gegner steht auch schon fest. In einem möglichen Halbfinale würde Olympiasieger USA warten. Das Team von Cheftrainer Steve Kerr hat sich im Viertelfinale überzeugend mit 100:63 gegen Italien durchgesetzt.

VOR BEGINN: Nach dem starken 100:71-Sieg gegen Slowenien um NBA-Star Luka Doncic bekommt es das DBB-Team mit Lettland zu tun. Der Außenseiter setzte sich zuvor gegen Brasilien durch und ist bislang die größte Überraschung bei dieser Weltmeisterschaft. Das findet auch Bundestrainer Gordon Herbert, der seine Mannschaft warnt: „Sie haben guten Basketball gespielt. Sie spielen sehr hart. Das ist das nächste Spiel, nur darum geht es für uns“, sagte der 64-Jährige.

VOR BEGINN: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Viertelfinale bei der Basketball-WM 2023. Heute trifft Deutschland auf Lettland und will sich für das Halbfinale qualifizieren. In unserem Live-Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.