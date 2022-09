Basketball-EM: Deutschland gegen Spanien im Livestream – hier kannst du das Spiel sehen

Halbfinale bei der Basketball-EM! Nach dem sensationellen Sieg gegen Griechenland kommt es jetzt zum Duell Deutschland – Spanien. Gelingt jetzt auch der Finaleinzug?

Du willst Deutschland – Spanien bei der Basketball-EM im Livestream sehen? Wir verraten dir, wie das geht.

Basketball-EM: Deutschland – Spanien im TV und Livestream

Bei der Basketball-EM sind zahlreiche NBA-Stars am Start und gegen viele musste Deutschland in der Gruppenphase auch antreten. Man holte Platz zwei in der Gruppe B.

Im Achtelfinale wurde Montenegro ausgeschaltet, im Viertelfinale musste Griechenland um Superstar Giannis Antetokounmpo dran glauben. Kann Deutschland auch Spanien ausschalten? Tip-Off am Freitag (16. September) ist um 20.30 Uhr.

Basketball-EM: Die deutschen Termine:

Deutschland – Frankreich: 76:63

Deutschland – Bosnien: 92:82

Deutschland – Litauen: 109:107 n.V.

Deutschland – Slowenien: 80:88

Deutschland – Ungarn: 106:71

Deutschland – Montenegro: 85:79

Deutschland – Griechenland 107:96

Deutschland – Spanien -:-

Deutschland gegen Spanien live im Free-TV

Gegen Spanien hofft DBB-Team auf die nächste große Überraschung und den Finaleinzug. Gelingt das Dennis Schröder und Co.?

Basketball-EM: Deutschland gilt mit NBA-Star Dennis Schröder als Geheimtipp. Foto: IMAGO/Eibner

Du willst Deutschland – Spanien im Livestream sehen? Wir sagen dir, wie das geht.

Mehr aktuelle Sport-News:

Das Viertelfinal-Spiel zwischen Deutschland und Spanien wird live und in voller Länge im Free-TV bei RTL zu sehen sein (Hier mehr dazu).

MagentaTV zeigt Deutschland-Spiele kostenlos

Außerdem hat Magenta-TV, der Streamingdienst der Telekom, alle Exklusivrechte am Turnier. Alle Spiele werden live übertragen, die Partien mit deutscher Beteiligung sogar kostenlos.

+++ DAZN verkündet Hammer-Nachricht für Kunden! „Übertragungsrechte verlängert“ +++

Für alle anderen Spiele brauchst du ein MagentaSport-Abo. Das kostet 10 Euro pro Monat (als Telekom-Kunde 5 Euro).

Deutschland – Spanien: Basketball-EM im Live-Ticker

Für alle Basketball-Fans, die die Partie nicht im TV verfolgen können, bieten wir >>> hier einen Live-Ticker an.