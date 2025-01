Australian Open: Zverev-Hammer bei Eurosport! Jetzt darf es jeder sehen

Der Januar ist für viele Tennis-Fans stets ein Traumstart ins neue Jahr: Denn kurz nach dem Jahreswechsel geht es mit den Australian Open los. So auch in 2025. Viele deutsche Fans hoffen darauf, dass Alexander Zverev endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel holt.

Und bei seinem Auftaktspiel bei den Australian Open hatte die deutsche Nummer eins auch keine Probleme, setzte sich souverän durch. Zur Freude von Eurosport. Der Sender, der das Großturnier überträgt, durfte sich über starke Quoten freuen.

Australian Open: Hammer zum Zverev-Auftakt

Pflichtaufgabe bei den Australian Open erfüllt: Alexander Zverev gewann in der ersten Runde locker und souverän gegen den Franzosen Lucas Pouille. Der deutsche Tennis-Star gewann alle drei Sätze mit 6:4 und steht damit in der nächsten Runde. Die Hoffnung ist groß, dass es dieses Jahr endlich mit dem ersten Grand-Slam-Titel klappt.

Darauf hofft auch Eurosport. Der Sender durfte sich über starke Quoten beim Zverev-Spiel freuen. Durchschnittlich 150.000 Zuschauer sahen sich am Sonntagvormittag die Begegnung von Zverev gegen Pouille an. Dem Sport-Sender bescherte es damit einen Marktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Eurosport wird hoffen, dass Zverev noch weiter kommt und vielleicht sogar den großen Coup landet.

Deutschlands Tennis-Hoffnung

Am Mittwoch (15. Januar) trifft Zverev in der 2. Runde bei den Australian Open nun auf den Spanier Pedro Martinez Portero. Auch ins Duell mit dem 44. der Weltrangliste geht der Deutsche als Favorit. Kann er in die nächste Runde einziehen und die Hoffnung auf den ersten Grand-Slam-Titel am Leben halten? Im vergangenen Jahr trafen Zverev und Portero bereits bei den Hamburg Open aufeinander. Zverev setzte sich mit 6:2 und 6:4 durch.

Bei den Männern erreichte neben Zverev nur noch Daniel Altmaier die 2. Runde. Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer haben beide ihre Auftaktspiele verloren und müssen nun ihre Heimreise antreten.