Sky verkündet Rechte-Coup – jetzt darf es jeder wissen

Für Sky und Co. gehören natürlich die Fußball-Rechte zu den großen Zielen, die man sich schnappen möchte. Vor allem die Bundesliga, Premier League oder Champions League sind dabei sehr beliebt. Aber für die vielen anderen sportbegeisterten Kunden holt man sich auch noch andere Wettbewerbe.

So hat es Sky jetzt erneut gemacht. Der Pay-TV-Sender verkündet den nächsten Rechte-Coup. So bleibt ein beliebter Wettbewerb weiterhin beim Unternehmen. Die Fans dürfen sich darüber freuen.

Sky: Rechte-Coup offiziell!

Wie Sky nämlich verkündet hat, bleibt der Pay-TV-Sender weiterhin Übertragungspartner des Golf-Masters aus Augusta. Der neue Deal umfasst dabei die exklusiven Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Der neue Vertrag erstreckt sich „über die kommenden Jahre“, wie Sky in einer Mitteilung verkündet. In diesem Jahr berichtet der Sender ab Montag täglich live von der Veranstaltung.

Kommentiert werden die Live-Übertragungen (Donnerstag bis Sonntag) von Gregor Biernath und Jonas Friedrich. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Auch aus deutscher Sicht besonders

Die diesjährige 89. Auflage des Masters wird gerade aus deutscher Sicht eine ganz besondere werden, wenn Bernhard Langer seinen Abschied feiert. Zum 41. und letzten Mal wird der 67-jährige Deutsche, der mit seinen Masters-Siegen 1985 und 1993 den Sport in Deutschland groß machte, an der Magnolia Lane an den Start gehen. Anlässlich dafür wird Sky noch mal die Finaltage seiner beiden Triumphe zeigen.

Noch mehr Masters live können Golffans an allen vier Turniertagen bereits vor Beginn der Hauptübertragung auf Sky Sport Golf in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App erleben. Die „Featured Groups“, in denen einzelne Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleitet werden, stehen Kunden hier zur Verfügung. Außerdem wird den Kunden ein kostenloser Livestream „On the Range“ angeboten, bei dem sich die Stars vor Turnierbeginn vorbereiten.