ARD und ZDF: Mega Olympia-News! Jetzt kann es jeder sehen

Mit zwei Gold-Medaillen an den ersten drei Wettkampftagen hinkt Deutschland den Erwartungen bei den Olympischen Spielen 2024 noch etwas hinterher, das Interesse der Deutschen scheint aber trotzdem ungebrochen – wie die Einschaltquoten bei ARD und ZDF zeigen.

An den ersten Tagen hat Olympia 2024 bei ARD und ZDF für Top-Quoten gesorgt. Das Mega-Sportereignis lockt zahlreiche Zuschauer an, das Interesse ist riesig – und die Konkurrenz muss darunter leiden.

ARD und ZDF: Olympia sorgt für Mega-Quoten

Ein Blick auf die TV-Quoten von Montag (29. Juli) zeigt: Olympia ist bei den Zuschauern hoch im Kurs. Die 25 meistgesehenen Sendungen beim Gesamtpublikum bestehen zu über 75 Prozent aus Olympia. Lediglich die Nachrichten-Sendungen, Tagesthemen, Tagesschau (beide ARD), heute und heute journal (beide ZDF) und die Krimis SOKO Hamburg und Wo ist meine Schwester? (ZDF) schaffen es in die Top 25.

Beim Publikum der 14- bis 49-Jährigen hat es immerhin noch die RTL-Soap „GZSZ“ in die Top 25 geschafft, ansonsten ist der Olympia-Anteil hier sogar noch einmal höher. Der Gesamtmarktanteil der ARD, wo Olympia am Montag lief, lag bei überragenden 24,1 Prozent.

Trend dürfte Konkurrenz keine Freude bereiten

Es ist ein Trend, der sich in den ersten Tagen von Olympia 2024 bereits abgezeichnet hatte. Das ZDF holte am Sonntag (28. Juli) einen Tagesmarktanteil von 26,9 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 33,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und auch in den kommenden Tagen dürfte es die Konkurrenten RTL, Sat.1, ProSieben und Co. mächtig schwer haben. Die Olympischen Spiele in Paris laufen noch bis zum 11. August. Nicht so berauschend läuft es hingegen für Eurosport. Der Sport-Sender hält ebenfalls die TV-Rechte an Olympia 2024, kann von dem Trend aber nicht profitieren.