Alexander Zverev bei Olympia rausgeflogen – er hat einen bösen Verdacht

Wenige Minuten nach seinem Aus bei den Olympischen Spielen buchte Alexander Zverev ein Ticket nach Hause. Der deutsche Tennis-Star war nach seiner Niederlage gegen den Italiener Lorenzo Musetti (5:7, 5:7) sichtlich angefressen.

Bei Olympia 2024 in Paris konnte Alexander Zverev seinen Triumph von Tokio nicht wiederholen – und das hatte offenbar auch körperliche Gründe. Der deutsche Tennis-Star äußert nach seinem Aus bei Olympia einen bösen Verdacht.

Alexander Zverev: Nicht wirklich fit bei Olympia?

Schon in der zweiten Runde gegen den Tschechen Machac quälte sich Zverev in der Hitze von Paris zum Sieg, wirkte danach sichtlich angeschlagen. Und auch im Viertelfinale gegen Musetti machte der Olympiasieger von 2021 keinen fitten Eindruck – und der Eindruck täuschte nicht.

„Ich habe mich die ganze Woche physisch nicht gut gefühlt. Ich fahre nach Hause, werde ein paar Tests machen“, kündigte Zverev nach seinem Olympia-Aus an und erklärte: „Es ist ärgerlich, wenn man weiß, dass die Olympischen Spiele alle vier Jahre stattfinden und man nicht zu 100 Prozent fit ist.“

Er habe schon beim Turnier in Hamburg gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Da sei er „sehr schnell müde“ geworden. Der 27-Jährige betonte: „Normalerweise bin ich einer der physisch stärksten Spieler auf der Tour, das war ich hier definitiv nicht.“

US Open-Teilnahme in Gefahr

Nach Bluttests in seiner Wahlheimat Monte Carlo wird entschieden, wie sein weiteres Programm aussieht. „Ich hoffe, dass ich für die Amerika-Tour wieder fit bin“, sagte Zverev. Schon nächste Woche geht es mit dem Masters in Montreal weiter. Der Höhepunkt sind dann die US Open, die am 26. August beginnen.