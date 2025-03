FC Schalke 04: Remmert am Ziel seiner Träume – jetzt hat er nur einen Wunsch

Mit Moussa Sylla, Emil Höjlund und zwischenzeitlich auch Kenan Karaman herrschte im eigentlich gut besetzten Sturm des FC Schalke 04 zuletzt Not am Mann. Davon profitierte am Ende vor allem einer: Peter Remmert.

Der 19-Jährige wechselte im vergangenen Sommer aus der Nachwuchsabteilung des VfL Osnabrück in den Ruhrpott, konnte sich bis dato aber noch nicht durchsetzen. Als er dann endlich gefragt war, konnte Remmert auf sich aufmerksam machen. Nun hat der Youngster beim FC Schalke 04 nur noch einen Wunsch!

FC Schalke 04: Remmert nutzt seine Chance

Remmert hat auf Schalke eine makellose Bilanz. Bei seinen zwei Pflichtspieleinsätzen gegen Münster und Berlin holte Königsblau zwei Siege, auch den jüngsten Test gegen Groningen gewann S04 mit Remmert in der Startelf. Dennoch dürfte das Talent in Zukunft wieder in die U23 rücken, schließlich stehen einige verletzte Profis vor einer Rückkehr in den Spieltagskader.

Für Remmert scheint das jedoch kein Problem zu sein, schließlich entspreche das genau den Planungen des vergangenen Sommers: „Die Verantwortlichen haben mir aufgezeigt, dass ich mich mit Spielpraxis bei der U23 erstmal an den Herrenbereich gewöhne und mich nach und nach bei den Profis etabliere“. Für das anstehende Saisonende formuliert Remmert indes klare Ziele.

Remmert will sich empfehlen

„Weiter an mir arbeiten und mich weiter anbieten. Vielleicht noch einmal Minuten bei den Profis zu bekommen, ist das, worauf ich hinarbeite. Ich kriege viel gutes Feedback, aber natürlich auch zahlreiche Anregungen, wo ich mich weiter steigern muss. Das ist aber als junger Spieler normal, um sich verbessern zu können“, verrät der 19-Jährige.

Durch seine Einsätze bei den Profis dürfte Remmert jedenfalls jede Menge Selbstvertrauen gesammelt haben. Das könnte er sich nun in der U23 zu Nutze machen, denn die steckt in der Regionalliga West derzeit im tiefsten Abstiegskampf.