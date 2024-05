Alexander Zverev vor Gericht: Verteidiger erhebt schwere Vorwürfe gegen Model – „Ohne Limit“

Alexander Zverev – Freund von Moderatorin Sophia Thomalla und deutscher Tennis-Profi – glänzt derzeit bei den French Open in Frankreich. Während er beim Turnier einen Sieg nach dem anderen hinzulegen scheint, steht er zeitgleich in Berlin vor Gericht. Ob er auch hier am Ende siegen wird? Das wird sich erst in sieben Wochen sagen lassen.

Denn bis dahin entscheidet das Amtsgericht Tiergarten in Berlin, ob die Vorwürfe der körperlichen Gewalt gegen seine Ex-Partnerin – Model und Influencerin Brenda Patea – stimmen oder nicht. Zum Prozessauftakt am 31. Mai erschien der Profi-Sportler nicht. Er wurde von einem berühmten Anwalt vertreten, der den Hauptangeklagten in einem der größten Wirtschaftsskandale Deutschlands verteidigte. Unser Partnerportal BERLIN LIVE war beim Prozessauftakt gegen Zverev vor Ort dabei.

Alexander Zverev: Vorwurf der körperlichen Gewalt

Dem Tennis-Profi wird von seiner ehemaligen Lebenspartnerin und Mutter der gemeinsamen Tochter vorgeworfen, sie im Mai 2o2o im Rahmen eines Streits in einem Treppenhaus in Berlin gewürgt zu haben. Alexander Zverev weist diesen Vorwurf zurück. Gegen einen Strafbefehl vom Oktober 2023 über 450.000 Euro hatte der Profi-Tennis-Spieler Einspruch eingelegt. Darum kommt es nun zur Hauptverhandlung gegen den Sportler.

Verteidigt wird Zverev von den Rechtsanwälten Alfred und Katharina Dierlamm. Der Anwalt aus Wiesbaden hatte in der Vergangenheit den Hauptangeklagten im Wirecard-Prozess Markus Braun vertreten. Im Prozess gegen Alexander Zverev ergriff er nach der Verlesung der Anklageschrift das Wort und sprach fast eine Stunde lang.

Anwalt erhebt schwere Vorwürfe

„Der Vorwurf ist unbegründet, auf Behauptungen basiert und in sich widersprüchlich“, beginnt Dierlamm die Verteidigungserklärung. Doch damit nicht genug! Er bezichtigt das mutmaßliche Opfer – die im Prozess als Nebenklägerin auftritt – der Lüge und stellt ihre Glaubwürdigkeit anhand mehrerer Beispiele infrage. Patea ist zu diesem Zeitpunkt selbst nicht im Gerichtssaal.

Das Model Brenda Patea bei einem Turnier von Alexander Zverev in Kroatien im Jahr 2020. Foto: imago images/Pixsell

So zählt er Online-Einkäufe auf, die das Model am Tag des mutmaßlichen Angriffs und am Tag danach mit der Kreditkarte des Tennis-Stars getätigt haben soll. „Verhält sich so jemand, der fast zu Tode gewürgt wurde“, fragt er an die Richterin gewandt. Überhaupt sei Patea die Beziehung mit Alexander Zverev nur für mehr Follower auf Instagram und TikTok und des Geldes wegen eingegangen.

Sie habe so das Leben leben wollen, dass sie sich immer gewünscht hätte: Mit Partys, Luxus-Urlauben, Essen gehen in teuren Restaurants und „Shoppen ohne Limit“. Zverev sei finanziell für all diese Dinge aufgekommen während der Beziehung. Immer wieder nennt er dabei die Modemarke „Gucci“ und die Marke „Amazon“, die das Model wohl besonders gerne haben soll.

Nicht die ersten Anschuldigen dieser Art

Doch auch damit nicht genug. Dierlamm erzählt dem Berliner Gericht von Chatprotokollen, die beweisen sollen, Patea habe dem Tennis-Star im Vorfeld gedroht. Sie würde „wie Olga Sharypova an die Presse gehen“ wenn er nicht mehr bezahlen würde. Das Ex-Paar befindet sich in einem Rechtstreit um das Sorgerecht der gemeinsamen Tochter, die im Frühjahr 2021 zur Welt kam.

Mehr News:

Olga Sharypova ist die Ex-Freundin von Alexander Zverev. Sie hatte dem Tennis-Star im Oktober 2020 wiederholt häusliche Gewalt vorgeworfen. Zverev gewann diesen Prozess gegen seine ehemalige Partnerin Sharypova. In der im Juni 2023 erschienenen RTL+ Doku „Zverev – Der Unvollendete“ spricht er über seine Erfahrungen in dieser Zeit.

Wie der erste Prozesstag gegen Alexander Zverev in Berlin endete, liest du bei unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.