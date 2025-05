Xabi Alonso: Noch vor seiner Ankunft! Real Madrid lässt Bombe platzen

Nach seinem offiziellen Abschied aus Leverkusen wird Xabi Alonso in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach bei Real Madrid anheuern. In der spanischen Hauptstadt tritt er das schwere Erbe vom langjährigen Erfolgstrainer Carlo Ancelotti an.

Kurz vor seiner Ankunft lässt sein neuer Arbeitgeber nun jedoch die große Bombe platzen. Auf diese Legende von Real Madrid kann Xabi Alonso in der kommenden Saison nicht mehr zählen.

Xabi Alonso muss ohne Modric auskommen

Nach fast 600 Pflichtspieleinsätzen für die „Königlichen“ ist Schluss. Die Klub-WM in den USA wird Luka Modric noch mitnehmen, doch danach endet die Zeit des Kroaten im Trikot von Real Madrid. Der Vertrag des inzwischen 39 Jahre alten Mittelfeldstrategen wird nicht verlängert – auch wenn sich Modric selbst offenbar noch weiteres ein Jahr in der spanischen Hauptstadt gewünscht hätte.

Auf seinen Social-Media-Kanälen äußerte sich der langjährige Madrilene emotional zu seinem bevorstehendem Aus: „Ich kam 2012 mit der Freude, das Trikot der besten Mannschaft der Welt zu tragen, und mit dem Ehrgeiz, Großes zu leisten, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was dann kam. Für Real Madrid zu spielen, hat mein Leben als Fußballer und als Mensch verändert. Ich bin stolz darauf, Teil einer der erfolgreichsten Epochen des besten Vereins der Geschichte gewesen zu sein.“

Großer Abschied für Modric

Von Seiten des Klubs ließ man in Zuge eines Abschieds-Statements durchblicken, Modric einen würdevollen Abschied bereiten zu wollen. Am Samstag (24. Mai, 16.15 Uhr) wird der 39-Jährige seine letzte Partie im heimischen Bernabeu bestreiten. Der Verein kündigte bereits an: „Das Santiago Bernabéu wird ihn an diesem Samstag anlässlich des letzten Liga-Spiels unserer Mannschaft würdigen.“

Nach dem letztjährigen Karriereende von Toni Kroos und dem jetzigen Abschied von Luka Modric ist der Generationenwechsel im Madrider Mittelfeld also komplett. Nun liegt es Spielern wie Eduardo Camavinga oder Aurelien Tchouameni, dieses schwere Erbe zu füllen.