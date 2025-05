Schalke-Legende Raul: Paukenschlag offiziell! Er verkündet die Entscheidung

Lukas Kwasniok, Christian Titz, Tim Walter – oder doch Raul? Die Fans des FC Schalke 04 stehen unter Spannung wie selten zuvor. Wer übernimmt die wichtige Rolle als neuer Trainer der Königsblauen?

Die Kaderplanungen beim FC Schalke 04 laufen derzeit auf Hochtouren. Doch nach wie vor fehlt eine der wichtigsten Personalien im Verein: der Trainerposten. Lange schien es, als sei Raul nicht mehr im Rennen um den Job, doch nun könnten sich die Dinge ändern.

FC Schalke 04: Neuigkeiten um Raul

Ein Comeback der Vereinsikone beim FC Schalke 04 in dieser entscheidenden Phase der Vereinsgeschichte – ob das funktionieren kann, wurde bei den Schalke-Verantwortlichen bisher skeptisch gesehen. Es schien, als habe man sich gegen diesen Weg entschieden.

Doch nun sorgt eine offizielle Mitteilung für frischen Wind in den Spekulationen. Sowohl Raul als auch sein aktueller Verein Real Madrid haben bekannt gegeben, dass sie ihre Zusammenarbeit zur neuen Saison beenden werden. Damit steht fest: Raul wird nicht länger die U23 der Königlichen trainieren und ist ab sofort auf Vereinssuche. Wohin es den Spanier zieht, bleibt jedoch noch offen.

Raul hoffte insgeheim auf mehr

Raul selbst äußerte sich mit deutlichen Worten zu seinem Abschied von Real Madrid:“ Ich habe Real Madrid heute meine Entscheidung mitgeteilt, meine Etappe zu beenden. Ich danke dem Klub meines Lebens für die Chance, die er mir in all diesen Jahren gab. Es eröffnet sich jetzt eine neue Etappe als Trainer fernab dieses Klubs – und das mit der Überzeugung, dass ich eines Tages in mein Zuhause zurückkehren werde.“

Der 47-Jährige war seit 2019 für die Castilla tätig. Doch es war kein Geheimnis, dass er schon länger auf eine Beförderung zum Cheftrainer der Profimannschaft gehofft hatte. Die Entscheidung, Xabi Alonso als neuen Chefcoach zu verpflichten, könnte für Raul ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Welche Rolle der FC Schalke 04 in Rauls Zukunft spielen wird, bleibt vorerst offen. So lange weder Schalke einen Trainer, noch Raul einen Verein haben werden, bleiben die Spekulationen aber am Leben.