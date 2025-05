Bayer Leverkusen: Nicht nur Alonso! Auch ER könnte zu Real Madrid wechseln

Es ist offiziell: Xabi Alonso wird zum Saisonende Bayer Leverkusen verlassen. Der Spanier verlässt die Werkself als wahre Legende. Mit einem unfassbaren Lauf sicherte sich Leverkusen im vergangenen Jahr die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte – und holte obendrein den DFB-Pokal.

Wohin es Xabi Alonso zieht, ist ein offenes Geheimnis. Den 43-Jährigen wird zu seinem ehemaligen Verein Real Madrid ziehen, bei dem er einst als Spieler aktiv war. Dort wird er das Erbe von Carlo Ancelotti antreten und eine mit Superstars gespickte Mannschaft übernehmen. Doch das scheint dem Spanier nicht zu genügen: Alonso hat nun einige seiner aktuellen Schützlinge im Blick.

Bayer Leverkusen: Wird Alonso zu einer Gefahr?

Jonathan Tah, Pietro Hincapie, Jeremie Frimpong – folgen sie alle ihrem Trainer nach Madrid? Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wünscht sich Alonso in erster Linie einen neuen Innverteidiger. Mit Blick auf die FIFA Klub-WM will Real Madrid die Wünsche seines zukünftigen Trainers erfüllen, zumal es derzeit Engpässe in der Defensive gibt.

Tah, an dem der FC Bayern intensiv dran ist, wurde in den vergangenen Monaten auch immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten der Katalanen könnte er nun seinem aktuellen Trainer folgen. Dasselbe gilt offenbar auch für einen weiteren Spieler.

Grimaldo absoluter Wunschspieler von Alonso

Alejandro Grimaldo ist laut „El Nacional“ ein weiterer großer Wunschspieler von Alonso. Wie Tah wurde der 29-Jährige auch vermehrt mit Barca in Verbindung gebracht – schließlich stammt er aus der Jugendakademie der Katalanen „La Masia“. Doch nun könnte auch er den Ruf seines Trainers zu den Königlichen folgen.

Alonso soll vom aktuellen Linksverteidiger von Real Madrid, Ferland Mandy, nicht überzeugt sein. Der Bayer-Leverkusen-Spieler wiederum entspricht deutlich eher seinen Vorstellungen und gilt daher als absoluter Wunschspieler.