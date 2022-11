WM 2022: Fußball-Legende tippt Weltmeister – Fans fallen aus allen Wolken

Zu den ganz großen Favoriten bei der WM 2022 zählen unter anderem Argentinien, Brasilien, Deutschland oder Spanien.

Wenn es allerdings nach Barca-Legende Samuel Eto’o geht, wird es ein rein afrikanisches Finale bei der WM 2022 geben.

WM 2022: Eto’o tippt auf afrikanisches Finale

Dass es im Fußball immer wieder zu Überraschungen kommen kann, hat sich in der Vergangenheit oft gezeigt – sei es in der Liga, Pokalwettbewerben oder auch bei ganz großen Turnieren wie die Champions League.

Nun glaubt Samuel Eto’o, dass es bei der WM 2022 ebenfalls dazu kommen könnte. „Afrika hatte schon immer das Potenzial für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft, aber wir haben uns bisher nicht immer von unserer besten Seite gezeigt“, sagte der ehemalige Profi des FC Barcelona gegenüber „ESPN“. Bisher konnte noch kein afrikanisches Land die WM gewinnen. Spätestens im Viertelfinale war Schluss.

Das soll sich laut des Kameruners ändern. „Im Laufe der Jahre haben die afrikanischen Mannschaften immer mehr Erfahrung gesammelt, und ich denke, sie sind bereit, nicht nur an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, sondern sie auch zu gewinnen“, so Eto’o.

WM 2022: Irre Tipps von Ex-Barca-Star

So tippt Eto’o, dass sein Heimatland tatsächlich Weltmeister wird – im Finale gegen Marokko! „Ich sehe nicht, warum wir nicht gewinnen können“, erklärte Eto’o. „Ich glaube, dass man keine Monster oder Außerirdischen braucht, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, sondern nur eine gute Vorbereitung, eine starke Mentalität und eine Prise Wahnsinn.“

Laut dem ehemaligen Fußballer wird Kamerun auf dem Weg ins Finale England, Belgien und den Senegal ausschalten. Marokko wird sich demnach gegen Spanien, Portugal und Frankreich durchsetzen.

In den sozialen Netzwerken gibt es unterschiedliche Meinungen zu den Tipps des einstigen Weltstars. „Das sind mutige Tipps, aber so wird es leider nicht kommen“, „Das, was Eto’o geraucht hat, hätte ich auch gerne“ und „Stellt euch jetzt mal vor, seine Tipps gehen wirklich so auf. Das wäre so verrückt“, heißt es unter anderem von vielen Fans.