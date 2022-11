WM 2022: Abflug nach Katar – Nationalmannschaft von Kampfjets begleitet

Am 20. November startet die WM 2022 in Katar. Die Nationalmannschaften der teilnehmenden Nationen machen sich zurzeit auf den Weg in den Wüstenstaat. Bei einem Team war die Anreise ganz besonders.

Die polnische Nationalmannschaft ist auf ihrem Weg nach Katar von Kampfjets begleitet worden. Fotos davon ließen die Fans ganz schön staunen.

WM 2022: Anreise nach Katar – Polen von Kampfjets begleitet

Am Donnerstagnachmittag hob die polnische Nationalmannschaft mit Superstar Robert Lewandowski in Richtung Katar ab. Begleitet wurde der Flieger des polnischen Teams dabei von mehreren Kampfjets des Modells F-16.

„Unsere Spieler sind auf dem Weg zur WM in Katar. Sie werden von polnischen F-16 zur Grenze eskortiert. Viel Glück!“, schrieb der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak bei Twitter und teilte dazu ein Foto.

Auch die polnische Nationalmannschaft teilte ein Video des Flugs und schrieb: „Wir wurden von F16-Flugzeugen an die Südgrenze Polens eskortiert! Vielen Dank und Grüße an die Piloten!“ Es sind beeindruckende Bilder. Die meisten werden die F16-Maschine wohl vom Film-Klassiker „Top Gun“ kennen.

Rakete in polnischem Grenzgebiet eingeschlagen

Am Dienstag (15. November) schlug eine Rakete im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine ein, zwei Menschen wurden dabei getötet. Aktuell gehen weder die NATO noch Polen von einem gezielten Angriff aus. Die Ermittlungen laufen.

Polen trifft bei der WM in der Gruppenphase auf Argentinien, Mexiko und Saudi-Arabien. Am Dienstag (22. November, 17 Uhr) trifft Polen im ersten Gruppenspiel auf Mexiko. Es folgt das Spiel gegen Saudi Arabien (26. November, 14 Uhr) und zum Abschluss das Duell mit WM-Favorit Argentinien (30. November, 20 Uhr).