WM 2022 in Katar: Von Messi ausgetanzt und trotzdem weltklasse – IHN will jetzt jeder haben

Lionel Messi setzt zum Dribbling an, geht in den Strafraum und bereitet das 3:0 für Argentinien vor – bei dieser Szene sah Josko Gvardiol bei der WM 2022 in Katar nicht gut aus. Das sollte aber nicht über seine überragende Turnierleistung hinwegtäuschen. Von einem Messi wurden schließlich schon die besten Innenverteidiger der Welt vernascht.

Josko Gvardiol zählt definitiv zu den großen Entdeckungen der WM 2022 in Katar. Der kroatische Innenverteidiger hat sein Ansehen nochmal extrem gesteigert. Kein Wunder, dass schon jetzt zig Top-Klubs um ihn buhlen. 1,85 Meter groß, stämmig gebaut, markanter Bart – so sieht vielleicht der beste Innenverteidiger der nächsten Jahre aus. Josko Gvardiol hat mit seinen Auftritten bei der WM 2022 die Fußball-Welt beeindruckt.

WM 2022 in Katar: Gvardiol überragend

Der 20-Jährige war in der kroatischen Abwehr der Fels in der Brandung. Er war ein Garant dafür, dass die Kroaten bis zum Halbfinale gerade mal drei Gegentreffer kassierten und zum zweiten Mal in Folge so erfolgreich bei einer WM auftrumpften. Gvardiola ist kopfballstark, konsequent in den Zweikämpfen und verfügt über herausragende Grätschen.

Doch nicht nur seine Verteidigerqualitäten sind überragend. In seinem Alter besitzt er schon eine unglaubliche Ruhe am Ball und in der Spieleröffnung äußerst intelligent. Kroatiens Trainer Zlatko Dalic schwärmte während des Turniers von ihm und nannte ihn sogar „den besten Innenverteidiger der Welt. Er ist so stark, souverän und zugleich elegant, macht alles mit einer ungeheuren Leichtigkeit.“

Top-Klubs jagen Gvardiol

Von Teamkollege Nikola Vlasic wurde er mit Lob überschüttet: „Josko ist unglaublich. Nenne einen Aspekt, den ein Fußballspieler braucht, und er hat ihn. Der Himmel ist das Limit für ihn.“ Nach den Leistungen ist es kein Wunder, dass sich schon jetzt die ganz großen Klubs um seine Dienste streiten.

Manchester City, der FC Barcelona, der FC Chelsea, die Bayern und Real Madrid sollen ihn auf dem Zettel haben. 2021 zahlte RB Leipzig satte 18,8 Millionen Euro für den Verteidiger – inzwischen dürfte allen klar sein, warum. Mittlerweile werden sogar schon Summe über 100 Millionen Euro als Ablöse aufgerufen.