WM 2022: FIFA knickt ein! Katar drückt Verbot doch noch durch

Fans, die sich auf ein feucht-fröhliches Fußball-Fest in Katar gefreut hatten, werden bitter enttäuscht sein. Kurz vor dem Start der WM 2022 hat der Gastgeber doch noch ein striktes Alkoholverbot bei der FIFA durchgedrückt.

Im und um Stadion wird es bei der WM 2022 in Katar keinen Alkoholausschank geben. Das gab die FIFA am Freitag (18. November) kurz vor Turnierstart bekannt.

WM 2022: Bier-Verbot in Stadien

Ursprünglichen hatten sich Katar und die FIFA darauf geeinigt, dass das FIFA-Sponsoren-Bier in bestimmten Zonen vor und nach dem Spiel ausgeschenkt werde. Dieser Plan ist zwei Tage vor WM-Start nun aber wieder dahin. Der Gastgeber setzt sein striktes Alkoholverbot durch.

Schon Anfang der Woche hatte die britische „The Times“ berichtet, dass die Bier-Verkaufsstände abgebaut worden waren – um sie an andere Stelle wieder aufzubauen. Es soll zu einem Konflikt zwischen Gastgeber Katar, der FIFA und einer Großbrauerei gekommen sein.

Jetzt ist klar: In den Stadien ist Alkohol tabu. Nur auf dem großen Fan-Festival im Al-Bidda-Park in der Hauptstadt Doha soll es Bier für die Fans geben. Dort allerdings auch erst ab 18.30 Uhr Ortszeit.

Alkohol in Katar nicht grundsätzlich verboten

Grundsätzlich ist der Alkoholverkauf in dem muslimischen Land erlaubt – allerdings mit starken Einschränkungen. Nicht-Muslime dürfen ihn ab 21 Jahren verzerren und kaufen, wenn sie eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Internationale Hotels brauchen Lizenzen, um Alkohol ausschenken zu dürfen. Die Preise sind aber deutlich höher, als wir es in Deutschland gewohnt sind.

Beim Umgang mit Alkohol sollten Fans in Katar vorsichtig sein. In der Öffentlichkeit betrunken zu sein oder auch nur Alkohol zu trinken, ist in Katar verboten.

Die WM 2022 beginnt am Sonntag (20. November, 17 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Mittwoch (23. November, 14 Uhr) zum ersten Mal im Einsatz. Es geht gegen Japan.