WM 2022: Traumtore satt! Diese Treffer waren in Katar die schönsten

Mit einem Knall ist die WM 2022 zu Ende gegangen. Das Finale zwischen Argentinien und Frankreich bot alles, was das Fußballerherz begehrt. Tore, Spannung und die späte Krönung von Lionel Messi – es war alles dabei.

Was bleibt nun vom umstrittenen Turnier in Katar? Sportlich gesehen war die WM 2022 eine der unterhaltsamsten seit Langem. Davon zeugen auch einige Traumtore. Die schönsten Treffer des Turniers fassen wir zusammen.

WM 2022: Mbappe mit Final-Gala

Kylian Mbappe dürfte der vermutlich traurigste Final-Verlierer aller Zeiten sein. Vier Treffer (drei im Spiel, eins im Elfmeterschießen) erzielte er im Endspiel und durfte trotzdem nicht jubeln. Immerhin: Neben der Auszeichnung des besten Torjägers reichte er eine späte Bewerbung für das schönste Tor des Turniers ein.

Sein Treffer zum 2:2 Ausgleich, das für die Verlängerung sorgte, war ein Geniestreich. Nach einem Konter legte Mbappe den Ball per Kopf zu seinem Kollegen Marcus Thuram. Dieser spielte einen hohen Doppelpass zurück. Mbappe, beflügelt durch seinen ersten Treffer Sekunden zuvor, zog von der Strafraumkante volley ab – und traf sehenswert in die lange Ecke.

Weltmeister verliert ein Spiel – durch Traumtor

Während dieser Treffer natürlich noch präsent ist, liegt ein weiteres Traumtor bei der WM 2022 schon länger zurück. Im ersten Gruppenspiel verlor Jetzt-Weltmeister Argentinien überraschend gegen Saudi-Arabien – weil Salem Al-Dawsari einen genialen Geistesblitz hatte.

Nachdem die Albiceleste nach dem ersten Durchgang geführt hatten, drehten die Saudis das Spiel. Nach dem Ausgleich, schnappte sich Al-Dawsari den Ball, ließ gleich mehrere Verteidiger stehen und schlenzte den Ball vom Strafraumeck unhaltbar in den Winkel. Ein wunderschönes Tor – das Argentinien am Ende vielleicht früh genug wachrüttelte.

WM 2022: Auch sie trafen sehenswert

Auch Brasilien erzielte einige tolle Treffer, doch keines war so schön, wie der Fallrückzieher von Richarlison gegen Serbien. Nach einer Flanke nahm der Stürmer den Ball hoch an und stand mit dem Rücken zum Tor. Für ihn kein Problem, denn Richarlison drehte sich zur Seite und nagelte den Ball mit einer Mischung aus Fallrück- und Seitfallzieher in die Maschen.

Und nicht unerwähnt soll bei dieser WM 2022 Luis Chavez aus Mexiko bleiben. Der donnerte beim letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien einen Freistoß aus 25 Metern über die Mauer in den Winkel. Der große Jubel verwandelte sich später allerdings in Trauer, denn Mexiko schied trotzdem aus.