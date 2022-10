WM 2022: Spieler enthüllt – ER steht auf Flicks geheimer Liste

In wenigen Wochen startet die WM 2022 in Katar. Schon in ein paar Tagen muss Bundestrainer Hansi Flick allerdings bekanntgeben, welche 26 Akteure er mit zum Turnier in den Wüstenstaat nehmen möchte.

Seit geraumer Zeit halten sich die Gerüchte über die Spieler, welche Flick auf einer bislang geheimen 55-Mann-Liste haben soll und somit für den 26er-Kader für die WM 2022 in Frage kommen würden. Nachdem zuletzt einige Namen der erweiterten Liste veröffentlicht wurden, wurde nun ein weiterer Akteur bekannt, der sich Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen darf. Die Rede ist von Grischa Prömel.

WM 2022: Fährt dieser TSG-Profi mit nach Katar?

Mittelfeldspieler Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim ist eine Option für den WM-Kader von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick. Der 27-Jährige steht auf der vorläufigen Liste an Spielern, die Flick letztlich für sein Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar nominieren kann.

Mehr News:

„Ich habe eine Info bekommen über den Verein. André Breitenreiter hat mir Bescheid gegeben, dass ich auf der Liste stehe. Das hat mich natürlich unglaublich gefreut“, sagte Prömel am Sonntag nach dem 1:1 beim 1. FC Köln bei DAZN. „Ich kann nicht mehr machen, als jedes Wochenende Vollgas geben, mich beweisen und dann darauf hoffen, dass ein Spieler wie ich in der Mannschaft gefragt ist.“

Die WM beginnt am 20. November. (mgr mit dpa)