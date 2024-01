Mario Götze spricht die bittere Wahrheit aus – großer Traum wohl endgültig dahin

Mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer werden bereits erste Namen für einen möglichen Kader von Julian Nagelsmann spekuliert. Vor allem Spieler wie Leroy Sane, Joshua Kimmich und Co. dürften ihren Platz wohl sicher haben. Auch Eintracht Frankfurt-Star Mario Götze schien trotz durchwachsener Leistungen in dieser Saison eine gute Chance zu haben.

Doch nun schiebt Mario Götze selbst dieser Thematik den Riegel vor. Denn für den 31-Jährigen spiele die Nationalmannschaft keine große Rolle mehr. Trotz anstehender EM im eigenen Land befasse er sich mit dem Thema DFB-Elf nicht mehr.

Mario Götze hakt Nationalmannschaft ab

Seinen bis dato letzter Auftritt im DFB-Dress hatte Götze im März 2023 gegen Peru (2:0). Damals kam er noch unter Hansi Flick auf 45 Spielminuten. Bleibt diese Partie das letzte Spiel für Götze in der Nationalmannschaft? Durchaus möglich. Denn der Offensiv-Akteur stellt in einer Pressekonferenz klar, dass er sich mit dem Thema nicht mehr beschäftige.

„Ich glaube nicht, nein. Das ist für mich kein Thema aktuell“, betonte er mit Blick auf ein mögliches Comeback in der Nationalmannschaft. Vor allem vor der EM schließe er eine DFB-Rückkehr nahezu komplett aus.

++ Ex-BVB-Star verkündet aus dem Nichts sein Karriereende – Weltmeister macht Schluss ++

„Mein Fokus ist hier, in Frankfurt, auf der Bundesliga. Ich bin ja auch schon in einem gewissen Alter. Ich müsste und möchte in der Nationalelf auch eine gewisse Rolle spielen; ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre und funktionieren würde. Man soll niemals nie sagen. Aber ich habe mich mit dem Thema nicht mehr befasst, ehrlicherweise“, so Götze.

Bittere WM im Hinterkopf?

Doch ist die sportliche Perspektive beim DFB der einzige Grund für diese Entscheidung? Zuletzt war Götze komplett außen vor – unter Nagelsmann wurde er noch nicht nominiert. Dazu das bittere Turnier in Katar. Die für ihn besonders enttäuschende WM in Katar, als er unter Ex-Bundestrainer Flick nur ein paar Minuten eingewechselt worden war, spiele bei seiner Entscheidung allerdings keine besondere Rolle.

Weitere News:

Fakt ist: Götze wird in den kommenden Monaten wohl nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Der WM-Held von 2014 hat seinen Fokus auf Eintracht Frankfurt gelegt und wolle sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Gut möglich also, dass die deutschen Fans Götze gar nicht mehr im DFB-Dress sehen werden.