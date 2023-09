Hansi Flick gefeuert: Setzte er mit DIESER Entscheidung das ganze Desaster selbst in Gang?

Nach Japan-Debakel: Flick als Bundestrainer entlassen

Bundestrainer Hansi Flick ist neun Monate vor der Heim-EM entlassen worden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund einen Tag nach der 1:4-Blamage in Wolfsburg gegen Japan bekannt. Am Dienstag in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister Frankreich werden Sportdirektor Rudi Völler, U20-Trainer Hannes Wolf und Sandro Wagner das Team einmalig betreuen. Durch die Entlassung sorgte der Verband für ein Novum: Keiner der zehn Vorgänger Flicks wurde rausgeworfen.