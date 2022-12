WM 2022: Nicht Marokko! ER ist die größte Überraschung des Turniers

Die WM 2022 ist gespickt mit vielen irren Wendungen und Überraschungen. Für viele dürfte der Halbfinaleinzug von Marokko die größte Sensation sein, doch ein Spieler schoss sich quasi aus dem Nichts zurück in die Weltspitze des Fußballs. Die Rede ist von Olivier Giroud. Der Franzose sollte bei der WM 2022 eigentlich nur die Rolle des Edeljokers spielen.

Jetzt ist Olivier Giroud bei Frankreich aber der Garant für den Erfolg. Von Weltfußballer Karim Benzema redet niemand mehr. Die Sorge vor der WM 2022 war groß: Ereilt Frankreich das gleiche Schicksal wie die anderen Weltmeister? Kann der amtierende Champion an den Erfolg von 2018 anknüpfen?

WM 2022: Giroud überrascht alle

Durch die Verletzung von Karim Benzema wurden die Zweifel größer, inzwischen ist aber klar: Frankreich ist drauf und dran, seinen Titel zu verteidigen – und der Grund dafür ist ein überragender Olivier Giroud. In einem Team gespickt mit Weltstars trumpft der in die Jahre gekommene Mittelstürmer so richtig auf.

Superstar Kylian Mbappe (fünf WM-Tore) steht er mit seinen vier Turniertreffern in nichts nach. Im Auftaktspiel traf er doppelt, im Achtelfinale gegen Polen erzielte er das wichtige 1:0 und im Viertelfinal-Duell gegen England köpfte er die Franzosen mit seinem Treffer zum 2:1 ins Halbfinale.

Olivier Giroud ist Frankreichs wichtigster Mann. Foto: imago/ANP

Olivier Giroud ist in absoluter Top-Form und für Frankreich wichtiger denn je. Er ist der Zielspieler im Zentrum, der die Flanken der Dribbelkünstler verwertet. Er verschafft seinen Teamkollegen Zeit, in denen er die Bälle festmacht. Gegen tiefstehende Gegner ist er die Alternative, die Deutschland fehlte. Der 36-Jährige stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass der zwischenzeitlich aus der Mode gekommene klassische Mittelstürmer im modernen Fußball wichtiger denn je ist.

Giroud bestimmt die Schlagzeilen

Spätestens mit seinem Wechsel 2021 vom FC Chelsea zum AC Milan schien sich seine Karriere langsam dem Ende zuzuneigen. Giroud war aus den Schlagzeilen verschwunden, jetzt bestimmt der „alte Herr“ sie im jungen Starensemble von Frankreich wieder selbst. „Die Franzosen lieben ihn nicht, aber jetzt verehrt ihn jeder, sogar diejenigen, die ihn kritisiert haben – und ich sehe einige davon hier im Raum“, sagte Trainer Didier Deschamps kürzlich über den Angreifer.

Mit einem zweiten WM-Titel könnte er seiner eindrucksvollen Karriere die Krone aufsetzen und sich in den Geschichtsbüchern verewigen. So richtig mit Giroud gerechnet hatte vor dem WM 2022 wohl niemand.