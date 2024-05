Borussia Dortmund: Nagelsmann legt sich fest! EM-Entscheidung um BVB-Star gefallen

Es ist die Zeit der harten Entscheidung. Julian Nagelsmann muss in diesen Tagen festlegen, wen er mit zur Heim-EM 2024 nimmt. Während viele Akteure sich über eine einmalige Chance freuen dürfen, schauen andere in die Röhre. So auch ein Star von Borussia Dortmund.

Seine Leistungen in den vergangenen Wochen waren beeindruckend, sein Erfolg, mit Borussia Dortmund ins Champions League-Finale einzuziehen, spricht für sich. Und dennoch hat sich der Bundestrainer gegen Julian Brandt entschieden.

Borussia Dortmund: Brandt fährt nicht mit zur Heim-EM

Er war in der Hinrunde einer der Lichtblicke des BVB und in der Rückrunde ein Erfolgsgarant. Brandt war in dieser Saison für Schwarz-Gelb eine enorm wichtige Säule und verhalf seinem Team mit starken Leistungen zu einem versöhnlichen Ende der Bundesliga-Saison und zum Einzug ins Endspiel der Königsklasse.

Laut „Sky“ hat sich Nagelsmann trotz der starken Leistungen und beeindruckender Zahlen gegen Brandt entschieden. Es sei „ein Härtefall“ gewesen, heißt es. Für den offensiven Mittelfeldspieler dürfte das ein herber Schlag sein – zuletzt hat er sich berechtigterweise Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme machen dürfen.

In 45 Pflichtspielen sammelte er starke 25 Scorer – und doch war die Konkurrenz in der DFB-Offensive wohl zu groß. Daher wird sich Brandt die EM im eigenen Land wohl vor dem Fernseher anschauen müssen – bei der WM 2022 war er noch mit im Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz. Zuletzt stand er gegen Österreich (0:2) für den DFB auf dem Rasen. Schon gegen Frankreich (2:0) und Niederlande (2:1) war er nicht mit von der Partie.

Nur zwei BVB-Stars im endgültigen EM-Kader

Somit werden vom BVB wohl nur Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug mit zur EM 2024 fahren. Auch Mats Hummels wird von Nagelsmann nicht berücksichtigt – auch für den Routinier dürfte es eine bittere Nachricht gewesen sein. Nach den Leistungen in den letzten Wochen wird wohl auch er auf eine EM-Teilnahme gehofft haben.

Doch außer Schlotterbeck und Füllkrug wird kein Borusse im 26-Mann-Kader von Bundestrainer Nagelsmann sein. Bei der EM 2022 in Katar waren es noch fünf BVB-Akteure.