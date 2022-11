WM 2022: Unfassbare Videos lassen Fans wütend zurück – „So ein Skandal“

In wenigen Tagen startet die WM 2022 in Katar. Das Gastgeberland steht aufgrund diverser Menschenrechtsverletzungen schon seit Jahren in der Kritik.

Zuletzt gab es auch immer wieder Aussagen von Verantwortlichen für die WM 2022, welche die Fans in aller Welt erzürnt haben. Nun hat das Emirat das nächste Eigentor geschossen.

WM 2022: Fußball-Fans erobern Katar – oder doch nicht?

In den sozialen Netzwerken sind derzeit viele Videos zu sehen, in denen Fans diverser Länder zu sehen sein sollen, die in Katar für Stimmung sorgen. Schnell fällt dabei allerdings auf: Die Videos spiegeln nicht die Realität wider. Mehreren Medienberichten zufolge soll das Gastgeberland Fans aus aller Welt eingekauft haben, damit diese im Gastgeberland für WM-Stimmung sorgen. Die nun kursierenden Videos machen die deutschen Fans fassungslos. Dies machen die Anhänger in den sozialen Netzwerken deutlich.

„Das ist so ein Skandal“, schreibt ein Fan in Bezug auf ein Video, in welchem viele Männer offensichtlich gefälschten DFB-Merch tragen. Doch nicht „Deutschland-Fans“ machen das Gastgeberland unsicher, sondern auch „Fans“ aus anderen Ländern.

Die gezeigten Anhänger „tragen wahlweise englischen, argentinischen oder brasilianischen Merch. Auffällig: es sind ausschließlich Männer zu sehen. Dieses Skandal-Turnier lässt wirklich keine Abartigkeit aus“, schreibt das Portal „Kurvenhelden“ auf Twitter.

WM 2022: Katar kauft Fans für Stimmung

Dass es sich bei den Fans in den Videos tatsächliche um echte Anhänger ihrer Nationen handelt, darf zumindest angezweifelt werden. Besonders wenn man bedenkt, dass zuletzt berichtet wurde, dass das Gastgeberland Fans aus aller Welt für Stimmung in den Stadien eingekauft hat.

Die „Sportschau“ hatte zuletzt berichtet, dass verschiedene Anhänger im Rahmen des „Fan Leader Network“ die Reise nach Katar und alles weitere vom Organisationskomitee spendiert bekommen würden, wenn sie dafür in den Sozialen Medien positiv über die WM und Katar berichten. Katar selbst bezeichnet den Bericht als „absolut falsch“.