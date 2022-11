WM 2022: Ungeheure Enthüllung zu Eröffnungsspiel – Insider erheben heftige Vorwürfe

Seit der Vergabe nach Katar steht die WM 2022 heftig in der Kritik. Trotz allen Vorwürfen zu Korruption, Menschenrechtsverletzungen, Stadion-Toten und vielem mehr, wird die Weltmeisterschaft am Sonntag mit dem Eröffnungsspiel starten.

Kurz vor Turnierstart droht der WM 2022 jetzt der nächste Skandal. Rund um das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador gibt es Betrugs-Vorwürfe, die an Brisanz kaum zu überbieten sind.

WM 2022: Bestechungsversuch bei Eröffnungsspiel Katar – Ecuador?

In der öffentlichen Meinung gilt es als sicher, dass Katar die WM 2022 nur durch Bestechung in das Emirat geholt hat. Kurz vor dem Start des Fußballturniers bahnt sich jetzt ein weiterer Skandal riesigen Ausmaßes an.

Der renommierte Politik-Experte Amjad Taha berichtet auf Twitter von ungeheuren Vorwürfen. Fünf Insider aus Katar und Ecuador hätten bestätigt, dass das Gastgeberland versucht hat, das Eröffnungsspiel mittels Bestechung zu gewinnen.

Insider berichten von Millionen-Angeboten an Ecuador-Spieler

7,4 Millionen Dollar, so gibt Taha die Insider wieder, seien acht Ecuador-Nationalspielern angeboten worden, damit das Spiel 1:0 ausgeht. „Wir hoffen, dass es falsch ist. Wir hoffen, dass diese Information den Ausgang beeinflussen wird. Die Welt sollte sich gegen die Fifa-Korruption stellen“, schreibt der Experte und Regionalleiter des „British Centre for Middle East Studies and Research“.

Erhärten sich diese krassen Vorwürfe, steht der WM 2022 unmittelbar vor dem Eröffnungsspiel ein weiterer Skandal bevor, wie es ihn im Weltfußball noch nie gegeben hat. Namen der fünf Insider aus Katar und Ecuador nennt Taha nicht.

Das Eröffnungsspiel der WM 2022 steht am Sonntag um 17 Uhr im al-Bayt-Stadion in al-Chaur an. Vier Wochen lang wird anschließend im Wüstenstaat der neue Weltmeister ausgespielt. Das Finale steigt am 18. Dezember im Lusail-Stadion.