WM 2022 im TV und Livestream: Hier siehst du das Eröffnungsspiel live

Es ist das Turnier des Jahres: Die WM in Katar spaltet die Gemüter – und zieht dennoch alle in ihren Bann. Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Und natürlich laufen alle Spiele der WM 2022 in TV und Livestream.

Die meisten Spiele der WM 2022 in TV und Livestream gibt es in ARD und ZDF. Für andere braucht es ein Abo. Was im Free-TV gezeigt wird und was im Livestream, erfährst du hier.

WM 2022 im TV und Livestream: Alle Spiele? Nur mit Abo

Drei Anbieter teilen sich die Rechte an der Weltmeisterschaft in Katar. ARD und ZDF übertragen traditionell die meisten Spiele „abwechselnd“. Alle Exklusivrechte liegen jedoch erneut bei MagentaTV.

Der Streamingdienst der Telekom wird alle Spiele zeigen – 16 davon laufen sogar exklusiv bei „MagentaTV“. Dafür wird ein Abo fällig. Welche Spiele und welche Kosten das bei der WM 2022 sind, verraten wir dir hier.

Eröffnungsspiel am 20. November live im ZDF

Am 20. November fällt in Katar der Startschuss. Mit den Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador beginnt die WM – und die ganze Welt schaut zu.

Die Länderspiele von Deutschland bei der WM 2022 laufen alle im Free-TV. Foto: IMAGO/NurPhoto

So viel vorweg: Willst du alle Länderspiele bei der Weltmeisterschaft sehen, kommst du um ein MagentaTV-Abo nicht herum. Von den 64 Partien werden „nur“ 48 bei ARD und ZDF und somit im Free-TV gezeigt.

WM 2022: MagentaTV zeigt 16 Spiele nur für Abonnenten

Für die anderen 16 brauchst du einen Zugang zu MagentaTV. Darunter sind auch prominente Spiele. Neben zwölf Gruppenspielen laufen auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3 exklusiv beim Streamingdienst.

Ein Länderspiel von Deutschlands Nationalmannschaft darf die Telekom nicht hinter der Bezahlschranke verstecken. Die sind sogar laut Gesetz „von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“ und müssen im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden. Das regelt der Rundfunkstaatsvertrag. Gleiches gilt für Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinale und das Endspiel jeder WM und EM.

MagentaTV: WM-Zugang kostet 10 Euro

Und was kostet das MagentaTV-Abo? Der Preis beläuft sich auf 10 Euro pro Monat, wenn du es nach der WM 2022 wieder kündigen willst. Im Jahresabo wird es günstiger. Ebenso gibt es Möglichkeiten, das Angebot mit Abos von RTL+, Netflix und Co zu kombinieren. Die Preise sind auf der Website der Telekom einsehbar.

Die WM 2022 mit großen Stars – alle Spiele werden live in TV und Livestream gezeigt. Foto: imago/GlobalImagens

Für die Kosten fährt MagentaTV personell aber auch stark auf. Wolff Fuss wird die Länderspiele kommentieren, Johannes B. Kerner steht als Moderator parat und hat mit Michael Ballack einen Weltstar als Experten an seiner Seite.

ARD-Sportschau und „ZDF Sport extra“ zeigen 48 Spiele live

Die Öffentlich-Rechtlichen sind bei der Weltmeisterschaft mit ihren erprobten Erfolgsformaten unterwegs. Die ARD zeigt ihre Spiele in der Sportschau, das ZDF geht wieder als „ZDF Sport extra“ an den Start. Die Sendungen sind nicht nur im linearen Free-TV zu sehen, sondern auch als Livestream in den jeweiligen Mediatheken.

Mehr:

Die bekanntesten Gesichter in der ARD-Sportschau sind Esther Sedlaczek, Alexander Bommes und Jessy Wellmer. Im ZDF stehen die Sportstudio-Moderatoren wie Kathrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer vor der Kamera.

Wer zeigt was? Der 1. Spieltag im Überblick:

Katar – Ecudor (Eröffnungsspiel, 20.11., 17 Uhr MEZ): ZDF

England – Iran (21.11., 14 Uhr): ZDF

Senegal – Niederlande (17 Uhr): ZDF

USA – Wales (20 Uhr): ZDF

Argentinien – Saudi Arabien (22.11., 11 Uhr): MagentaTV

Dänemark – Tunesien (14 Uhr): ZDF

Mexiko – Polen (17 Uhr): ZDF

Frankreich – Australien (20 Uhr): ZDF

Marokko – Kroatien (23.11., 11 Uhr): ARD

Deutschland – Japan (14 Uhr): ARD

Spanien – Costa Rica (17 Uhr): ARD

Belgien – Kanada (20 Uhr): ARD

Schweiz – Kamerun (24.11., 11 Uhr): MagentaTV

Uruguay – Südkorea (14 Uhr): ZDF

Portugal – Ghana (17 Uhr): ZDF

Brasilien – Serbien (20 Uhr): ZDF

Wer die beiden Halbfinale zeigt, ist noch nicht entschieden. Das Finale in Lusail (18.12., 16 Uhr) wird Das Erste zeigen. Im Gegensatz zur Qualifikation hat DAZN keine Übertragungsrechte an der Endrunde. Auch Sky darf keine Spiele der WM 2022 zeigen.