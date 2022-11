WM 2022: Wird ER die große DFB-Überraschung? Deutscher gewinnt kurz vor Turnier wichtigen Titel

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Schon bald wird der Bundestrainer seinen Kader für das Turnier im Wüstenstaat bekanntgeben. Aktuell machen sich noch 55 Spieler Hoffnungen auf ein Ticket nach Katar, die meisten von ihnen werden allerdings eine Enttäuschung erfahren.

Wie auch in jedem anderen WM-Jahr wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Katar die ein oder andere Überraschung im Team von Hansi Flick geben. Nun macht sich ein Spieler aus einem besonderen Grund Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM 2022. Die Rede ist von Hany Mukhtar.

WM 2022: Mukhtar zum wertvollsten Spieler der MLS gewählt

Hany Mukhtar wurde offiziell zum wertvollsten Spieler der MLS gewählt. Damit ist der 27-Jährige der erste Deutsche, welchem diese Auszeichnung verliehen wurde. Der gebürtige Berliner erhielt von den Spielern, Medien und Vereinsvertreter insgesamt 48,03 Prozent der Stimmen.

In der nun abgelaufenen Saison in Nordamerika absolvierte Mukhtar 33 Spiele. In diesen erzielte er 23 Tore und sieben Vorlagen. Damit sicherte er sich zugleich auch den Titel des Torschützenkönigs in der MLS. Zu der Auszeichnung selbst sagte er gegenüber der „Bild“: „Es ist der größte Moment in meiner Karriere. Nach Nowitzki und Draisaitl der dritte deutsche Sportler zu sein, der den MVP-Award gewinnt, macht mich unheimlich stolz!“

Mukhtar macht sich Hoffnung auf die WM 2022

In einem Interview mit „Sport1“ vor wenigen Wochen machte der Deutsche deutlich, dass er leise Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM 2022 hat. „Es wäre eine völlig verrückte Sache. Und falls nicht: Ich werde sowieso in Katar dabei sein. Ansonsten als Fan“, so der 27-Jährige.

Bei der Heim-WM 2006 „in meiner Stadt, in Berlin, war ich zu jung. Ich habe es damals nicht ins Stadion geschafft. Diesmal wäre ein guter Anlass. Ich würde als Fan kommen und der Mannschaft die Daumen drücken“, ergänzte der Offensivspieler anschließend. Eine Berufung wäre für ihn selbst „eine Riesenüberraschung“.