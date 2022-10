WM 2022: Verletzungsschock! Deutschland-Gegner bangt um Star

Deutschlands Gruppengegner Spanien droht bei der WM 2022 ein bitterer Ausfall.

Marcos Llorente von Atletico Madrid hat sich in der Champions League eine Verletzung zugezogen. Ob er es zur WM 2022 schafft, ist fraglich.

WM 2022: Llorente fällt mehrere Wochen aus

Die 0:2-Pleite gegen den FC Brügge musste Llorente persönlich bitter bezahlen. Der 27-Jährige musste nach 33. Minuten verletzt ausgewechselt werden. Inzwischen ist die bittere Diagnose da: Der Spanier zog sich eine Oberschenkelverletzung zu.

WM 2022: Llorente droht die Weltmeisterschaft zu verpassen. Foto: IMAGO / Sportpix

Prognosen zufolge fällt Llorente ungefähr für fünf Wochen aus. Die WM 2022 beginnt am 20. November mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Spanien ist am 23. November erstmals gegen Costa Rica im Einsatz. Auf Deutschland trifft Spanien am 27. November.

Die Spiele in der deutschen Gruppe E

Deutschland – Japan, 23. November, 14 Uhr

Spanien – Costa Rica, 23. November, 17 Uhr

Japan – Costa Rica, 27. November, 11 Uhr

Spanien – Deutschland, 27. November, 20 Uhr

Costa Rica – Deutschland, 01. Dezember, 20 Uhr

Japan – Spanien, 01. Dezember, 20 Uhr

Die Teilnahme an der WM wird für Llorente ein Wettlauf gegen die Zeit. Es reicht wahrscheinlich nicht, einfach wieder fit zu werden. Der Spanier muss erst noch wieder in Form kommen, sodass ihn Nationaltrainer Luis Enrique zur WM nach Katar mitnimmt.

Zuletzt hatte die spanische Nationalmannschaft wie Deutschland mit einigen Problemen zu kämpfen. In den Nations League-Spielen gegen die Schweiz (1:2) und Portugal (1:0) präsentierte sich Spanien noch nicht in WM-Form.